Sud u Domodedovu u Moskovskoj oblasti pustio je iz pritvora glumicu Aglaju Tarasovu, optuženu za šverc droge, preneli su u petak ruski mediji.

Tokom saslušanja, optužena je sedela u ograđenom prostoru, odvojena od svojih advokata, što je praksa kada istraga zahteva kućni pritvor, navodi RIA Novosti.

Aglaja Tarasova na saslušanju nakon privođenja Foto: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia

Aglaja Tarasova je u petak odvedena u sud u Domodedovu kako bi se razmotrio zahtev istražitelja da joj se odredi kućni pritvor.

"Odbija se zahtev istražitelja za izricanje preventivne mere kućnog pritvora za Darju-Aglaju Viktorovnu Tarasovu. Izabrana je preventivna mera u vidu zabrane određenih radnji", saopštila je sudija Dina Hansi.

Aglaja Tarasova je bila dve godine u vezi sa srpskim glumcem Milošem Bikovićem Foto: Sergei Bulkin / Zuma Press / Profimedia

Kako je RIA Novosti objavila ranije, pozivajući se na izvor iz bezbednosnih službi, glumica Aglaja Tarasova privedena je na moskovskom aerodromu Domodedovo nakon što je kod njepronađeno 0,38 grama narkotika.

Značajnu ulogu ostvarila je u filmu "Led" ("Ice") iz 2018. godine, gde je glumila Nađu Lapšinu, zajedno sa srpskim glumcem Milošem Bikovićem, sa kojim je, prema pisanju medija, bila u dvogodišnjoj vezi.

(Kurir.rs/ Informer)

