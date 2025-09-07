Slušaj vest

Zlatnog lava, nagradu za najbolji film, dobio je u subotu u Veneciji film "Otac majka sestra brat"američkog reditelja Džima Džarmuša, trodelni film o porodici, starenju i teškim vezama između roditelja i njihove odrasle dece.

Podeljen na poglavlja smeštena u Nju Džerziju, Dablinu i Parizu, prikazuje glumačku postavu među kojom su Tom Vejts, Adam Drajver, Šarlot Rempling i Kejt Blančet, te lagano prolazi kroz porodične susrete u kojima se ne događa puno, ali mali gestovi i tišine oslikavaju generacijsku neprijatnost koja može da muči porodice.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nije bio favorit

Džarmuš (72), poznata ličnost američkog nezavisnog filma, stekao je ime 1980-ih godina neobičnim, niskobudžetnim delima, a njegov najnoviji film, iako je dobio uglavnom pozitivne kritike, nije bio favorit za glavnu nagradu.

Mnogi kritičari su ispred njega stavljali "The Voice of Hind Rajab", potresnu istinitu priču o ubistvu petogodišnje palestinske devojčice tokom rata u Gazi. Taj film je na kraju dobio Srebrnog lava.

Favorit na Filmskom festivalu u Veneciji bio je film "The Voice of Hind Rajab" Foto: Lucrezia Granzetti/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italijan Toni Serviljo dobio je nagradu za najboljeg glumca za ulogu ostarelog italijanskog predsjednika u filmu "La Grazia", dok je Kineskinja Sin Čilei proglašena najboljom glumicom u filmu "The Sun Rises On Us All" o žrtvovanju, krivici i nerešenim osećanjima između dvoje otuđenih ljubavnika.

Istakao se "The Voice of Hind Rajab"

Filmski festival u Veneciji označava početak sezone dodele nagrada i redovno nudi velike favorite za Oskara, a filmovi koji su ovde premijerno prikazani u poslednje četiri godine prikupili su više od 90 nominacija za Oskara i osvojili gotovo 20.

Hind Radžab Foto: Printscreen YouTube

Venecijanski festival se često smatrao najglamuroznijim i najmanje političkim od glavnih filmskih festivala, ali 2025. filmovi koji su imali najveći uticaj fokusirali su se na aktuelne događaje, poput izraelske invazije na Gazu.

"The Voice of Hind Rajab", koji koristi stvarni audiozapis očajničkog vapaja devojčice za pomoć kad se njen automobil nađe pod izraelskom vatrom, bio je favorit gledalaca i osvojio 24-minutne ovacije na premijeri, naduže u istoriji.

Beni Safdi je najbolji reditelj

Nagrada za najboljeg reditelja otišla je Beniju Safdiju za film "The Smashing Machine", u kom Dvejn Džonson glumi pionira borilačkih veština Marka Kera.

Dvejn Džonson na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Anna Maria Tinghino/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Posebna nagrada žirija dodeljena je Itlijanu Đanfranku Rosiju za njegov crno-beli dokumentarac "Below the Clouds", o životu u haotičnom južnom gradu Napulju, obeleženom ponovljenim zemljotresima i pretnjom vulkanskih erupcija.

