Italijanskoj lepotici zamalo ispale grudi nasred crvenog tepiha: Sve je hipnotisala u vatreno crvenoj haljini, a onda se desio peh (FOTO)
Devetoj večeri Filmskog festivala u Veneciji prethodila je objava o smrti modnog dizajnera Đorđa Armanija, čije su kreacije uvek bile vrhunac tog modnog događaja.
Crvenim tepihom prošetale su brojne zvezde, koje su došle na premijeru italijanskog filma "Elisa". Mogle su se videti najrazličitije toalete u Veneciji, a jedna od primećenijih svakako je bila haljina influenserke Dženifer Serpi, koja ima više od četiri miliona pratilaca na TikToku i Instagramu.
Ona se pojavila u crvenoj haljini čiji je gornji deo u stilu korseta, a čini se da je u jednom trenutku imala problema sa svojim izazovnim izdanjem.
Fotografi su je snimili kako se hvata za grudi jer joj je u jednom trenutku pretila opasnost da pokaže previše na crvenom tepihu. Ipak, uspela je da namesti sve na svoje mesto, te je s osmehom na licu odšetala dalje.
Video: Haljina Sofije Riči