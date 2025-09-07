Slušaj vest

Devetoj večeri Filmskog festivala u Veneciji prethodila je objava o smrti modnog dizajnera Đorđa Armanija, čije su kreacije uvek bile vrhunac tog modnog događaja.

Dženifer Serpi na Filmskom festivalu u Veneciji
Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Crvenim tepihom prošetale su brojne zvezde, koje su došle na premijeru italijanskog filma "Elisa". Mogle su se videti najrazličitije toalete u Veneciji, a jedna od primećenijih svakako je bila haljina influenserke Dženifer Serpi, koja ima više od četiri miliona pratilaca na TikToku i Instagramu.

Dženifer Serpi na Filmskom festivalu u Veneciji
Foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

Ona se pojavila u crvenoj haljini čiji je gornji deo u stilu korseta, a čini se da je u jednom trenutku imala problema sa svojim izazovnim izdanjem.

Fotografi su je snimili kako se hvata za grudi jer joj je u jednom trenutku pretila opasnost da pokaže previše na crvenom tepihu. Ipak, uspela je da namesti sve na svoje mesto, te je s osmehom na licu odšetala dalje.

