Glumac Čarli Šin, zvezda serije "Dva i po muškarca", odlučio je da podeli svoju priču sa svetom u nadolazećem dokumentarcu "aka Charlie Sheen" koji 10. septembra izlazi na Netflixu. U dokumentarcu je progovorio o zavisnosti od alkohola i droge, ali i o seksualnim iskustvima s muškarcima koja su započela kada je počeo da puši krek.

Istakao je da više neće kriti seksualna iskustva s muškarcima, prenosi New York Post. "Neću da bežim od svoje prošlosti niti da joj dozvolim da me poseduje", rekao je. Dodao je i da je "prokleto oslobađajuće" napokon javno pričati o svojoj prošlosti.

Čarli Šin Foto: Markus Wissmann / Alamy / Profimedia

Glumac je otkrio da je prvi seksualni odnos s muškarcem imao kada je koristio teške narkotike, poput kreka. Prethodno se teško suočavao sa svojim postupcima, ali ih ovih dana priznaje.

"Zbog toga je sve počelo. Tu se rodila ili se pojavila iskra. I u bilo kom periodu kada nisam pušio, pokušavao sam da se snađem u tome, da se pomirim s tim - ‘Odakle je to došlo? Zašto se dogodilo?‘ - i onda na kraju jednostavno pomislim: ‘Pa šta? Nešto od toga je bilo čudno. Mnogo toga je bilo zabavno i život ide dalje‘", ispričao je.

Čarli Šin Foto: Profimedia

Šin se tokom seksualnih odnosa, propraćenih konzumiranjem droga, zarazio HIV-om, što je javnosti otkrio 2015. godine. Čarli je svoju dijagnozu hteo da čuva u tajnosti, a sada je otkrio da je bio žrtva iskorišćavanja, te da je platio milione onima koji su pretili da će njegovu dijagnozu otkriti javnosti. Za to je okrivio one koji su "prenoćili kod njega", a koji su pronašli njegove lekove, fotografisali ih pa ga ucenjivali za novac.

Glumac je dodao i da virus "nikada nije preneo dalje".

Čarli Šin u ulozi u seriji „Dva i po muškarca“ Foto: CBS Collection / Everett / Profimedia

Čarli se godinama borio sa zavisnošću, a u potpunosti se otreznio 2017. godine. Tokom osam treznih godina pokušao je da popravi odnose sa svima onima koje je povredio tokom borbe sa zavisnošću. Danas se fokusira na svoju porodicu, posebno na decu Boba, Maksa, Sami i Lolu. Otkrio je i da je otvoren za ljubav, ali da više ne planira da se ženit

Inače, glumac je tri puta bio u braku. S prvom suprugom, Donom Pili, venčao se 1996. godine. S Denis Ričards venčao se 2006, a s Bruk Mueler 2011. godine.

Osim dokumentarca koji za nekoliko dana izlazi na platformi, Čarli je napisao i memoare "The Book of Sheen", koji izlaze 9. septembra.

