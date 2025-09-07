Slušaj vest

Princ Hari u britansku prestonicu stiže iz Amerike povodom dodele WellChild nagrada, a u Londonu će ostati nedelju dana. U gradu se trenutno nalazi i njegov otac, kralj Čarls, zbog lečenja od karcinoma, zbog čega se sve glasnije šuška kako bi zavađeni otac i sin napokon mogli i da se sretnu.

Princ Hari, intervju za BBC Foto: BBC / Ferrari / Profimedia

Iako princ ima ispunjenu nedelju humanitarnim obavezama, upravo mu je sreda dan kada ih ima najmanje, pa se ne isključuje mogućnost susreta s kraljem. Kako saznaje "Mail on Sunday", u slučaju da dođe poziv iz Bakingemske palate, Hari bi sve svoje obaveze odmah stavio po strani. Izvor blizak kraljevskoj porodici navodi da bi o eventualnom susretu znali samo Čarls, Hari i Klajv Alderton, kraljev privatni sekretar, zbog čega se sve i drži u najvećoj tajnosti.

Foto: Jackson/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odnosi između oca i sina navodno se postepeno popravljaju, a da se nešto promenilo bilo je vidljivo prošle nedelje zbog gesta koji je stigao iz palate. Iako je poslednjih godina informacije o svojoj porodici saznavao iz medija, Harija su ovoga puta obavestili zajedno s ostalim višim članovima porodice o smrti vojvotkinje od Kenta.

Bez odlaska na sud

Tokom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu, vojvoda od Saseksa planira da poseti Community Recording Studio u Notingemu kako bi prisustvovao prijemu u čast Invictus Games-a. Za razliku od dosadašnjih dolazaka, ovog puta u rasporedu nema nikakvih sudskih obaveza.

princ Hari Foto: Tayfun Salci / Zuma Press / Profimedia

Poznato je i da će obići sve dobrotvorne organizacije kojima je pokrovitelj u Velikoj Britaniji, s ciljem prikupljanja donacija i ponovnog povezivanja s njihovim radom. Inače, dodela WellChild nagrada, čiji je Hari pokrovitelj već 17 godina, poklapa se s tužnom godišnjicom - trećom godišnjicom smrti kraljice Elizabete II.

Video: "Princ Hari je ili licemeran ili samo glup"