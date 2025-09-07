Slušaj vest

Jedna od najiščekivanijih muzičkih noći godine MTV Video Music Awards 2025 biće održana u večeri između nedelje na ponedeljak (7. na 8. septembar) u UBS Areni u Njujorku. Publiku očekuje glamurozna večer puna iznenađenja, nezaboravnih nastupa i dodele prestižnih nagrada, poznatih kao Moonperson statue.

LL Cool J biće domaćin

Ovogodišnji domaćin biće legendarni reper LL Cool J, kome je ovo prvo solo vođenje ceremonije.

"Želim da ljudima pružim predah od svakodnevnog ludila i da ih podsetim na ono najlepše u muzici, njenu moć da spaja generacije i žanrove,“ izjavio je za PEOPLE.

Ovako su izgledale MTV nagrade prethodnih godina:

Lejdi Gaga predvodi nominacije

Najviše razloga za slavlje ima Lejdi Gaga, koja je dobila čak 12 nominacija, među kojima su i Umetnik godine i Najbolji album za „Mayhem“. Posebno se izdvajaju i nominacije za režiju, umetničku direkciju i kameru u spotu za „Abracadabra“.

Prati je Bruno Mars, koji sa Gagom deli nominacije u kategorijama Video godine, Pesma godine i Saradnja godine za duet Die With a Smile. Sa čak 10 nominacija, među favoritima je i Kendrik Lamar.

Na listi su i ROSÉ i Sabrina Carpenter sa po osam nominacija, Ariana Grande i The Weeknd sa po sedam, dok su Billie Eilish i Charli XCX u trci za šest, odnosno pet nagrada.

Posebnu pažnju privukli su i prvi put nominovani umetnici, među kojima su ROSÉ, Alex Warren, Gigi Perez, Damiano David, Leon Thomas, Lola Young, sombr, The Marías, JENNIE, Jimin i JISOO.

Ove godine uvedene su i dve nove kategorije – Najbolji kantri izvođač i Najbolji pop umetnik.

Lejdi Gaga ima najviše nominacija:

Nastupi za pamćenje

Scenu UBS Arene zapaliće brojne svetske zvezde. Među potvrđenim izvođačima su Sabrina Carpenter, Riki Martin, Sombr, Alex Warren, J Balvin uz DJ Snake-a i Busta Rhymesa.

Posebno se iščekuje povratak Lejdi Gage na VMA binu nakon pet godina, kao i spektakularni nastup Mariah Carey, koja će održati karijerni miks svojih najvećih hitova povodom uručenja Video Vanguard Award.

Na Extended Play Stage scenu, koju predstavlja Doritos, izaći će Bailey Zimmerman i The Kid LAROI, Lola Young i Megan Moroney, dok će u predšou programu nastupiti KATSEYE sa pesmama „Gnarly“ i „Gabriela“.

Posebna priznanja

Ove godine, tri muzičke legende dobiće posebna priznanja:

Maraja Keri – Video Vanguard Award za izuzetan doprinos muzici i vizuelnom izrazu.

Busta Rejms – Rock the Bells Visionary Award.

Riki Martin – Latin Icon Award.