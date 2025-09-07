Slušaj vest

Budućnost Slovenije na Eurosongu visi o koncu, a poruka poslata Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU) ne može biti jasnija: ako Izrael ostane deo takmičenja Slovenija u njemu neće učestvovati.

Ovaj čvrsti stav slovenski javni servis, RTV Slovenija, službeno je predstavio na Generalnoj skupštini EBU-a u Londonu početkom jula navodeći da ne mogu biti deo događaja na kojem se takmiči zemlja koja, prema njihovom mišljenju, čini genocid.

Direktorka TV Slovenija, Ksenija Horvat, sažela je situaciju izjavom koja ne ostavlja prostora za interpretaciju:

"Realno mislimo da nećemo moći ići na Eurosong".

Argumentacija RTVSLO-a temelji se na uverenju da se učestvovanjem izraelskog javnog emitera KAN ne može odvojiti od države koju predstavlja, čime se direktno suprotstavljaju dugogodišnjem stavu EBU-a da je Eurosong takmičenje javnih servisa, a ne vlada. Osim političkog i etičkog pritiska zbog rata u Gazi, slovenski emiter istaknuo je i drugi gorući problem koji narušava integritet takmičenja – sumnju u transparentnost i verodostojnost glasovanja publike. U pismu upućenom izvršnom odboru EBU-a, Ksenija Horvat izrazila je duboku zabrinutost zbog percepcije javnosti da su politički interesi mogli uticati na konačne rezultate, posebno nakon što je izraelski predstavnik na Eurosongu 2025. osvojio prvo mesto prema glasovima publike.

"Mnogi gledaoci u Sloveniji i drugdje izrazili su ozbiljne sumnje u verodostojnost i transparentnost glasanja, posebno u političkom kontekstu koji okružuje takmičenje", naglasila je Horvat.

"Zbog toga RTVSLO zahteva potpunu transparentnost, uključujući upotrebz telefonskih i internet glasova, kako bi se povratilo poverenje javnosti. Ako EBU ne pruži "ozbiljan i konkretan odgovor", povlačenje je neizbežno.

Evropska radiodifuzna unija saopštila je da će Beč biti domaćin Evrovizije 2026. nakon pobede Džej Džeja na takmičenju 2025. godine. Finale je zakazano za 16. maj.