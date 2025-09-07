Slušaj vest

Marko Janketić venčao se sa višegodišnjom partnerkom. On i Marija već imaju dve ćerkice, a sada su konačno izgovorili sudbonosno "da" nakon godina zajedničkog života i brojnih odlaganja zbog poslovnih i porodičnih obaveza.

Mlada je blistala u dugoj beloj haljini, a Marko je bio odeven u elegantno odelo.

Marko Janketić Foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Marija i ja smo brat i sestra. Prošli smo sve zajedno, znaš kako kažu, prvo smo bili momak i devojka, pa verenik i verenica, pa muž i žena, pa drug i drugarica pa brat i sestra i sada smo dve sestre. Venčaćemo se u septembru - pričao je Marko za "Gloriju.

vencanje marko janketic Foto: Instagram

Marko već više od četiri godine uživa u ljubavi sa lepom Marijom koja ne voli javno eksponiranje pa smo je svega dva puta videli kako pruža suprugu podršku na bitnim filmskim premijerama.

Glumac retko priča o privatnom životu, nedavno je na “Blic” televiziji otvorio dušu. On je Vesni Dedić ispričao detalje prvog susreta sa budućom suprugom.

Foto: Ana Paunković

- Prala je sudove za šankom Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Došla je na premijeru moje predstave “Zagreb-Beograd via Sarajevo”, koju je režirao Gorčin Stojanović i onda, njena drugarica Teodora, koja je između ostalog i tvoja koleginica. Došla je tamo, gledala tu premijeru i onda, ja sam već bio, kako se to kaže, posle premijere pod gasom. Bilo je tu neko moje društvo i onda sam ugledao Mariju kako pere sudove i rekao, “e, ovo je žena za kuću”, šalim se - pričao je osmehom glumac i dodao:

- Pogledali smo se tako i onda mi je čestitala premijeru i tako, uspostavili smo neku komunikaciju i na kraju smo otišli kod jednog kolege Joakima Tasića na žurku i tako počeli da se upoznajemo i da se viđamo i... Prvo sam primetio oči. Moja Lenka, moja mlađa, ona ima oči na majku, kad se rodila ja sam rekao, vidi, sreća nema ove moje lukave, lisičje oči ima ove tvoje pitome duboke.

Marko i Marija su se, inače, upoznali u pozorištu i prvo dete dobili su 2021. godine, a dve godine kasnije drugu ćerkicu Lenku.

(Kurir.rs/Blic)