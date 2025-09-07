Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp se u nedelju vratio na teniski spektakl US Open, prvi put nakon deset godina, kako bi prisustvovao finalu između Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Pomeranje meča zbog bezbednosti

Sam njegov dolazak osetio se pre nego što je loptica poletela. Planirani početak meča u 14 časova kasnio je pola sata zbog pojačanih bezbednosnih mera. Dok su se gledaoci smeštali na tribine, Tramp je viđen u svom loži pored terena, gde je bila izložena i sama US Open trofeja.

Donald je meč finala US OPEN prati u društvu unuke:

Pomešane reakcije publike

Kada se na kratko pojavio u polupraznoj areni, dočekali su ga zvižduci i negodovanje, ali i poneki aplauz. Tokom intoniranja američke himne, Tramp je stajao u stavu mirno, salutirajući, zajedno sa prvim ljudima Bele kuće i bliskim saradnicima: portparolkom Karolin Levit, ministrom finansija Skotom Besentom, državnom tužiteljkom Pam Bondi, kao i sa unukom Arabelom Kušner i zetom Džaredom Kušnerom.

Kada se njegov lik pojavio na velikom ekranu usred izvođenja himne, kroz stadion se prolomila mešavina glasnih zvižduka i aplauza, ostavljajući utisak da Tramp ni na ovom događaju nije ostao bez podeljenih reakcija.