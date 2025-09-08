Lejdi Gaga i Arijana Grande izdominirale na MTV Video Music Awards: Ovo je kompletan spisak dobitnika nagrada
Dodela MTV video muzičkih nagrada za 2025. godinu još jednom je dokazala zašto se smatra najluđom noći u svetu muzike. Spektakularna ceremonija održana je u UBS areni u Njujorku, a najveće svetske zvezde okupile su se da se bore za prestižnu statuetu „Moon Person“.
Lejdi Gaga je osvojila četiri nagrade, Arijana Grande ponela je kući najvažniju statuetu
Veče je obeležila Lejdi Gaga, koja je osvojila četiri nagrade od 12 nominacija. Proglašena je za umetnicu godine, a odmah nakon ceremonije požurila je na svoj koncert „Mayhem Ball“ u čuvenom Medison skver gardenu. Gaga je slavila i u kategoriji „Najbolja saradnja“ za duet „Die With A Smile“ sa Brunom Marsom, dok je spot za pesmu „Abracadabra“ nagrađen u kategorijama „Najbolji reditelj“ i „Najbolji umetnički direkšn“.
Pored nje, Arijana Grande se takođe istakla sa tri nagrade. Osvojila je i najprestižniju statuetu – „Video godine“ za spot za pesmu „Brighter Days Ahead“, koji je takođe osvojio nagrade za najbolji pop video i najbolji igrani video.
Nove kategorije i specijalne nagrade
Ovogodišnja dodela nagrada donela je i dve nove kategorije. Prva nagrada za najbolju kantri muziku pripala je Megan Moroni za pesmu „Am I Okay?“, dok je Sabrina Karpenter proglašena za najbolju pop izvođačicu.
Specijalne nagrade pripale su muzičkim legendama:
- Maraja Keri je dobila prestižnu nagradu Video Vangard,
- Basta Rajms je dobio prvu nagradu Rok d Bels Vizionar,
- a Riki Martin je poneo kući inauguralnu titulu Latino ikone.
Ceremoniju, koja je uživo prenošena na CBS-u i MTV-u, vodio je LL Kul Džej, dok je poseban trenutak večeri bio emotivan počast pokojnom Oziju Ozbornu, u izvođenju YUNGBLUD-a, Stivena Tajlera i Džoa Perija iz grupe Aerosmith.
Spisak svih dobitnika MTV nagrada za 2025. godinu
- Video godine - Arijana Grande – Brighter Days Ahead
- Izvođač godine - Lejdi Gaga
- Pesma godine - Roze i Bruno Mars – APT.
- Najbolji novi izvođač - Aleks Voren
- Najbolji pop izvođač - Sabrina Karpenter
- MTV Push nastup godine - Januar 2025 – Katseye – Touch
- Najbolja saradnja - Lejdi Gaga i Bruno Mars – Die With A Smile
- Najbolji pop video - Arijana Grande – Brighter Days Ahead
- Najbolji hip-hop - Doechii – Anxiety
- Najbolji R&B - Maraja Keri – Type Dangerous
- Najbolja alternativa - Sombr – Back to Friends
- Najbolji rok - Coldplay – ALL MY LOVE
- Najbolji latino - Šakira – Soltera
- Najbolji K-Pop - Lisa sa gostujućim izvođačem. Dodža Ket i Rej – Ponovo rođen
- Najbolji afrobit - Tajla – GURNI 2 START
- Najbolji kantri - Megan Moroni – Jesam li dobro?
- Najbolji album - Sabrina Karpenter – Short n’ Sweet
- Najbolji video - Arijana Grande – Brighter Days Ahead
- Video za dobro - Čarli XCX – Guess (sa Bili Ajliš)
- Najbolji reditelj - Lejdi Gaga – Abracadabra
- Najbolja umetnička režija - Lejdi Gaga – Abracadabra
- Najbolja kinematografija - Kendrik Lamar – Not Like Us
- Najbolja montaža - Tejt Mekrej – Just Keep Watching (iz filma F1® The Movie)
- Najbolja koreografija - Doečii – Anxiety
- Najbolji vizuelni efekti - Sabrina Karpenter – Manchild
- Najbolja grupa - Blekpink
- Pesma leta - Tejt Mekrej – Samo nastavi da gledaš (iz filma F1®)
