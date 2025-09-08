Lejdi Gaga i Arijana Grande na dodeli MTV Video Music Awards 2025 u Njujorku

Dodela MTV video muzičkih nagrada za 2025. godinu još jednom je dokazala zašto se smatra najluđom noći u svetu muzike. Spektakularna ceremonija održana je u UBS areni u Njujorku, a najveće svetske zvezde okupile su se da se bore za prestižnu statuetu „Moon Person“.

Lejdi Gaga je osvojila četiri nagrade, Arijana Grande ponela je kući najvažniju statuetu

Veče je obeležila Lejdi Gaga, koja je osvojila četiri nagrade od 12 nominacija. Proglašena je za umetnicu godine, a odmah nakon ceremonije požurila je na svoj koncert „Mayhem Ball“ u čuvenom Medison skver gardenu. Gaga je slavila i u kategoriji „Najbolja saradnja“ za duet „Die With A Smile“ sa Brunom Marsom, dok je spot za pesmu „Abracadabra“ nagrađen u kategorijama „Najbolji reditelj“ i „Najbolji umetnički direkšn“.

Pored nje, Arijana Grande se takođe istakla sa tri nagrade. Osvojila je i najprestižniju statuetu – „Video godine“ za spot za pesmu „Brighter Days Ahead“, koji je takođe osvojio nagrade za najbolji pop video i najbolji igrani video.

Nove kategorije i specijalne nagrade

Ovogodišnja dodela nagrada donela je i dve nove kategorije. Prva nagrada za najbolju kantri muziku pripala je Megan Moroni za pesmu „Am I Okay?“, dok je Sabrina Karpenter proglašena za najbolju pop izvođačicu.

Specijalne nagrade pripale su muzičkim legendama:

Maraja Keri je dobila prestižnu nagradu Video Vangard,

Basta Rajms je dobio prvu nagradu Rok d Bels Vizionar,

a Riki Martin je poneo kući inauguralnu titulu Latino ikone.

Ceremoniju, koja je uživo prenošena na CBS-u i MTV-u, vodio je LL Kul Džej, dok je poseban trenutak večeri bio emotivan počast pokojnom Oziju Ozbornu, u izvođenju YUNGBLUD-a, Stivena Tajlera i Džoa Perija iz grupe Aerosmith.

Spisak svih dobitnika MTV nagrada za 2025. godinu Video godine - Arijana Grande – Brighter Days Ahead

- Arijana Grande – Brighter Days Ahead Izvođač godine - Lejdi Gaga

- Lejdi Gaga Pesma godine - Roze i Bruno Mars – APT.

- Roze i Bruno Mars – APT. Najbolji novi izvođač - Aleks Voren

- Aleks Voren Najbolji pop izvođač - Sabrina Karpenter

- Sabrina Karpenter MTV Push nastup godine - Januar 2025 – Katseye – Touch

- Januar 2025 – Katseye – Touch Najbolja saradnja - Lejdi Gaga i Bruno Mars – Die With A Smile

- Lejdi Gaga i Bruno Mars – Die With A Smile Najbolji pop video - Arijana Grande – Brighter Days Ahead

Najbolji hip-hop - Doechii – Anxiety

- Doechii – Anxiety Najbolji R&B - Maraja Keri – Type Dangerous

- Maraja Keri – Type Dangerous N ajbolja alternativa - Sombr – Back to Friends

Sombr – Back to Friends Najbolji rok - Coldplay – ALL MY LOVE

- Coldplay – ALL MY LOVE Najbolji latino - Šakira – Soltera

- Šakira – Soltera Najbolji K-Pop - Lisa sa gostujućim izvođačem. Dodža Ket i Rej – Ponovo rođen

- Lisa sa gostujućim izvođačem. Dodža Ket i Rej – Ponovo rođen Najbolji afrobit - Tajla – GURNI 2 START

- Tajla – GURNI 2 START Najbolji kantri - Megan Moroni – Jesam li dobro?

- Megan Moroni – Jesam li dobro? Najbolji album - Sabrina Karpenter – Short n’ Sweet

Najbolji video - Arijana Grande – Brighter Days Ahead

- Arijana Grande – Brighter Days Ahead Video za dobro - Čarli XCX – Guess (sa Bili Ajliš)

- Čarli XCX – Guess (sa Bili Ajliš) Najbolji reditelj - Lejdi Gaga – Abracadabra

- Lejdi Gaga – Abracadabra Najbolja umetnička režija - Lejdi Gaga – Abracadabra

Najbolja kinematografija - Kendrik Lamar – Not Like Us

- Kendrik Lamar – Not Like Us Najbolja montaža - Tejt Mekrej – Just Keep Watching (iz filma F1® The Movie)

- Tejt Mekrej – Just Keep Watching (iz filma F1® The Movie) Najbolja koreografija - Doečii – Anxiety

- Doečii – Anxiety Najbolji vizuelni efekti - Sabrina Karpenter – Manchild

- Sabrina Karpenter – Manchild Najbolja grupa - Blekpink

- Blekpink Pesma leta - Tejt Mekrej – Samo nastavi da gledaš (iz filma F1®)

Bonus video: Džej Lo na dodeli MTV nagrada