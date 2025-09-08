Slušaj vest

Dodža Ket je izazvala veliku pometnju na crvenom tepihu na dodeli MTV video muzičkih nagrada 2025. u Njujorku u nedelju uveče kada je uradila nešto što je malo ko mogao očekivati.

Dvadesetdevetogodišnja pop zvezda i pevačica, dobitnica Gremija, pojavila se u glamuroznoj odeći inspirisanoj 80-im i odmah je privukla pažnju fotografa. Međutim, ono što je uradila pred kamerama ostavilo je publiku i fanove u šoku.

Dok je zavodljivo nanosila crveni karmin na usne, Dodža Ket je iznenada odgrizla sam karmin i počela da ga jede, pozirajući fotografima dok je žvakala i držala polupojedenu tubu u ruci.

Haos je odmah izbio na društvenim mrežama. Video je postao viralan, a reakcije fanova su bile podeljene - dok su neki bili potpuno zgroženi, drugi su je obasipali hvalom.

„NAČIN NA KOJI JE POJELA RUŽ, BOŽE“, napisao je jedan korisnik X (ranije Tviter), dok je drugi dodao: „Devojko, zašto jedeš karmin? “

Pogledajte u galeriji viralni momenat:

Neki su izrazili zabrinutost i pitali se da li je to pravi karmin ili jestivi rekvizit, uz poruke poput: „Zar ovo nije... nezdravo? Molim te, nemoj ovo da radiš kod kuće.“

Međutim, verni fanovi su to protumačili kao još jedan način da Dodža Ket pomeri granice. „Kraljica nikada nije gladna“, našalio se jedan obožavalac, dok su drugi to nazvali „ukusnim modnim potezom“ ili čak „ikoničnim“. Neki veruju da je nastup zapravo bio tizer za njen novi singl, Lipstain.

Stručnjak za govor tela Džudi Džejms, u analizi za Dejli mejl, istakla je da je Dodža Ket tokom nastupa pokazivala gestove koji su otkrivali „gađenje“.

„Umesto da nanese karmin, stavila ga je u usta i, sa usnama povučenim od gađenja, zagrizla ga i bukvalno pojela. To je noćna mora za većinu žena“, rekla je Džudi.

Za samu ceremoniju, Dodža Ket se presvukla u posebnu Balmen kreaciju – dugu haljinu sa spuštenim ramenima i izuzetno dubokim dekolteom. Haljina u stilu osamdesetih imala je dijamantski uzorak i ružičaste šljokice koje su dodatno naglašavale njen dekolte.

