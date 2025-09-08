Slušaj vest

Sabrina Karpenter je podigla lestvicu kada je u pitanju umetnost snažnom porukom svojim nastupom na ovogodišnjoj dodeli MTV video muzičkih nagrada 2025.

Hitmejkerka iz grupe Manchild izvela je svoj novi singl Tears sa albuma Man's Best Friend i još jednom pokazala da muzika može biti i umetnost i aktivizam.

Podsećanja radi, spot za pesmu Tears privukao je veliku pažnju jer se u njemu pojavljuje glumac Kolman Domingo u dregu, pa su svi željno iščekivali kako će Sabrina doneti tu energiju na scenu.

Prvo iznenađenje bio je počast pop ikoni Britni Spirs. Sabrina je kroz svoj scenski nastup aludirala na svoje čuveno izvođenje pesme ...Baby One More Time sa turneje Dream Within a Dream, ali njena poruka se tu nije zaustavila.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njen nastup:

Sabrina Karpenter i drag umetnice na sceni tokom izvođenja pesme Tears Foto: Arturo Holmes / Getty images / Profimedia, Kevin Kane / Getty images / Profimedia, ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Na sceni su joj se pridružile trans žene i dregovi, uključujući zvezde iz RuPaul's Drag Race - Simon, Leksi Lav i Denali. Dok su plesale uz Sabrininu muziku, držale su transparente sa snažnim porukama: „Zaštitimo trans prava“, „Dols Dols Dols“ i „Verujemo u trans“.

Publika je bila oduševljena što se Sabrina nije zaustavila samo na simbolici, već je jasno podržala trans zajednicu na najgledanijoj muzičkoj sceni godine. „Ovo je primer kako umetnici koriste svoju platformu na pravi način“, napisali su fanovi na društvenim mrežama.

Ove godine, ceremonija dodele MTV VMA nagrada emitovana je na MTV-ju, Paramount+ i CBS-u, što znači da je Sabrinina poruka stigla do miliona gledalaca širom sveta. 

