Marko Janketić juče je stao na ludi kamen sa dugogodišnjom partnerkom Marijom, sa kojom ima dvoje dece, a njihova svadba bila je prava gala proslava.

Veliko slavlje održano je u prisustvu brojnih kolega iz sveta filma i televizije, a najveselije su, kako se može videti na snimcima, bile glumice Nataša Ninković i Jovana Stojiljković.

Mlada je zablistala u dugoj beloj venčanici, dok je Marko bio elegantan u odelu. Prvi ples mladenci su imali priliku da podele sa gostima, a snimak tog trenutka Nataša Ninković je objavila na svom Instagram profilu. Ubrzo zatim, ona i Jovana su se prepustile plesu i pevanju, očigledno uživajući u svakom trenutku svadbenog veselja.

Jovana, koja se prošle godine porodila, izazvala je brojne komentare zbog svog izuzetnog izgleda, dok je njen partner Goran Bogdan, sa kojim ima dete, bio kum na slavlju.

Ljubavna priča Marka Janketića i Marije

Marko Janketić i Marija zajedno su više od četiri godine, a glumac je u jednom od ranijih intervjua opisao njihov odnos i put do braka:

„Marija i ja smo brat i sestra. Prošli smo kroz sve faze – prvo smo bili momak i devojka, zatim verenici, pa muž i žena, pa drug i drugarica, i sada smo dve sestre. Venčaćemo se u septembru,“ rekao je Marko za magazin Gloria, otkrivajući i ko će mu biti kumovi.

Kumovi su, kako je glumac naveo, dugogodišnji prijatelj iz kraja i Goran Bogdan, sa kojim se zbližio radeći na mini-seriji The Last Panthers, snimanoj u Londonu, Marseju, Crnoj Gori i Beogradu.

