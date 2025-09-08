Slušaj vest

Glumac Patrik Švarceneger (31), sin slavnog Arnolda Švarcenegera, venčao se sa svojom dugogodišnjom devojkom, manekenkom Ebi Čempion.

Iako je nekoliko meseci ranije odložio svadbu zbog snimanja nove sezone serije "Beli lotos", par je sada izgovorio sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji održanoj u luksuznom Gozer Ranč kantri klubu u Ajdahu.

Ebi je zablistala u romantičnoj krem venčanici s dugim velom, dok je Patrik nosio elegantan krem smoking sa crnim pantalonama.

Venčanje se odvilo na litici s pogledom na jezero Ker d’Alen, a među zvanicama su bili Patrikov otac Arnold Švarceneger i bivša supruga Marija Šrajver, Ebiini roditelji Greg i Lora, Patrikova sestra Ketrin sa suprugom Krisom Pratom, kao i ostali članovi porodice i prijatelji.

Screenshot 2025-09-08 093826.jpg
Patrik i Ebi Foto: Printscreen/Instagram/rickschwarzenegger

Svadba je održana na lokaciji poznatoj po ekskluzivnim proslavama, gde cene trodnevnih venčanja počinju od 20.000 dolara. Patrik i Ebi godinama provode leta u Gozer Ranču, a upravo to mesto odabrali su i za svoj veliki dan.

Par je u vezi od 2015. godine, a verili su se krajem 2023, kada su na društvenim mrežama objavili zajedničku fotografiju uz poruku: "Zauvek i uvek".

(Kurir.rs/Najžena)

