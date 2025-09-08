Slušaj vest

Princ Hari danas počinje svoju najnoviju posetu Velikoj Britaniji, koja se poklapa sa trećom godišnjicom smrti kraljice Elizabete. Očekuje se da bi princ mogao da se sastane sa svojim ocem, kraljem Čarlsom, ali je malo verovatno da će videti svog otuđenog brata, princa Vilijama.

Iako je ranije ove godine došlo do pokušaja pomirenja kada su se visoki članovi oba tima sastali u Londonu, Vilijam je navodno odlučno odbio bilo kakav susret sa Harijem nakon godina javnih komentara i napetosti između braće.

Jedan dobro obavešten izvor za Mirror izjavio je da su godine javnih kritika i otkrivanja detalja o kraljevskoj porodici od strane Harija dovele do ozbiljnih problema poverenja između braće:

„Vilijam smatra da je Hari više puta birao javno izlaganje nego privatno rešavanje problema, a kraljevska porodica ne može stalno da bude u centru medijskih naslova.“

Izvor je dodao da je problem poverenja između Harija i Megan dugoročan i da je na njima da obnove kredibilitet i poverenje kako bi pomirenje bilo moguće.

Odnos između Harija i Vilijama i dalje napet

Od kada su Hari i Megan Markl napustili kraljevsku porodicu 2020. godine i preselili se u Kaliforniju, njihov odnos sa Vilijamom praktično ne postoji. Njihov odlazak je pratila serija javnih kritika, uključujući intervju sa Oprhom Vinfri 2021, Netflix dokuserijal 2022. i Harijeve memoare Spare 2023.

Harijeve vlastite reči za BBC sugerišu da „neki članovi porodice možda nikada neće oprostiti“ princu zbog stalnih javnih optužbi.

Bivša BBC royal dopisnica, Dženi Bond, komentarisala je da Hari tokom posete možda kontaktira neke članove kraljevske porodice, poput rođaka Eugenie i Beatrice, ali je malo verovatno da će pokušati susret sa Vilijamom ili Kejt:

„Razdor između braće je prevelik, a Vilijam ima previše obaveza da bi se bavio ‘Harijevim problemom’.“

Sastanak sa kraljem Čarlsom

Iako Vilijam odbija susret, kralj Čarls je pristao da se vidi sa Harijem prvi put posle gotovo dve godine. Izvor iz SAD-a za Mirror izjavio je:

„Postoji jasna volja sa obe strane da se sastanak dogodi. Ne radi se o grandioznim gestovima, već o jednostavnom razgovoru između oca i sina. Prioritet su privatnost i dostojanstvo, ali i otvaranje vrata za dalju komunikaciju.“

Hari se tokom ove posete nada da će započeti proces pomirenja, dok se susret sa Vilijamom i dalje čini dalekom mogućnošću.

