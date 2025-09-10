Dženifer Aniston objavila prvu fotografiju novog partnera: Glumica uživa u romantici, potvrdila ono o čemu se mesecima piše (FOTO)
Ono o čemu se čitavo leto piše Dženifer Aniston je odlučila nam potvrdi na najjednostavniji način – fotografijom!
56-godišnja glumica je od jula povezivana s hipnoterapeutom Džimom Kertisom, nakon što su zajedno viđeni tokom odmora u Španiji u društvu njenih bliskih prijatelja.
U svojoj novoj objavi na Instagramu, gde je podelila niz letnjih uspomena, Dženifer je među fotografije s Kortni Koks, Sandrom Bulok, Adamom Sendlerom i Džejsonom Bejtmenom, ali i sa svojim psima, uvrstila i jednu romantičnu uspomenu s novim partnerom.
Uz kratak opis "Hvala ti, leto", glumica je dokumentovala trenutke pune prijateljstva, opuštanja i lakoće leta.
Posebnu pažnju privukla je sedamnaesta fotografija – silueta Džimove glave snimljena otpozadi, dok sedi na plaži i posmatra zalazak sunca.
Inače, Kertisa su već i upoznali prijatelji popularne glumice pa su tako otkrili da je Aniston vrlo srećna, ali i da se šuška o venčanju.
