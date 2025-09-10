Slušaj vest

Ono o čemu se čitavo leto piše Dženifer Aniston je odlučila nam potvrdi na najjednostavniji način – fotografijom!

56-godišnja glumica je od jula povezivana s hipnoterapeutom Džimom Kertisom, nakon što su zajedno viđeni tokom odmora u Španiji u društvu njenih bliskih prijatelja.

U svojoj novoj objavi na Instagramu, gde je podelila niz letnjih uspomena, Dženifer je među fotografije s Kortni Koks, Sandrom Bulok, Adamom Sendlerom i Džejsonom Bejtmenom, ali i sa svojim psima, uvrstila i jednu romantičnu uspomenu s novim partnerom.

Dženifer Aniston objavila prvu fotografiju novog dečka, Džima Kertisa
Dženifer Aniston fotografijom potvrdila vezu s hipnoterapeutom Džimom Kertisom Foto: Printscreen/ Instagram/ jenniferaniston

Uz kratak opis "Hvala ti, leto", glumica je dokumentovala trenutke pune prijateljstva, opuštanja i lakoće leta.

Posebnu pažnju privukla je sedamnaesta fotografija – silueta Džimove glave snimljena otpozadi, dok sedi na plaži i posmatra zalazak sunca.

Džim Kertis, novi dečko Dženifer Aniston
Džim Kertis Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Inače, Kertisa su već i upoznali prijatelji popularne glumice pa su tako otkrili da je Aniston vrlo srećna, ali i da se šuška o venčanju.

Ne propustitePop kulturaNovi dečko Dženifer Aniston je u dugovima do guše: Glumica planira da se uda za njega, a evo kako je upao u finansijske probleme
Dženifer Aniston u seriji The Morning Show
Pop kulturaGlumila je ćerku Dženifer Aniston, a sad je mnogi ne bi prepoznali: Od detinjstva trpi pritisak slave, ima problem sa samopouzdanjem
Bejli Medison i Dženifer Aniston u filmu Just Go with It
Pop kulturaDženifer Aniston nakon 20 godina progovorila o braku sa Bredom Pitom: "Voleću ga do kraja života"
Dženifer Aniston plače i priča na telefon
Pop kulturaDženifer Aniston o smrti Metjua Perija rekla ono što niko nije smeo: Otkrila šta joj sve leži na duši bez dlake na jeziku
Dženifer Aniston i Metju Peri

Video: Dženifer Aniston o umivanju ledom

Dženifer Aniston o umivanju ledom Izvor: Instagram/jen.aniston2020