Ono o čemu se čitavo leto piše Dženifer Aniston je odlučila nam potvrdi na najjednostavniji način – fotografijom!

56-godišnja glumica je od jula povezivana s hipnoterapeutom Džimom Kertisom, nakon što su zajedno viđeni tokom odmora u Španiji u društvu njenih bliskih prijatelja.

U svojoj novoj objavi na Instagramu, gde je podelila niz letnjih uspomena, Dženifer je među fotografije s Kortni Koks, Sandrom Bulok, Adamom Sendlerom i Džejsonom Bejtmenom, ali i sa svojim psima, uvrstila i jednu romantičnu uspomenu s novim partnerom.

Dženifer Aniston fotografijom potvrdila vezu s hipnoterapeutom Džimom Kertisom Foto: Printscreen/ Instagram/ jenniferaniston

Uz kratak opis "Hvala ti, leto", glumica je dokumentovala trenutke pune prijateljstva, opuštanja i lakoće leta.

Posebnu pažnju privukla je sedamnaesta fotografija – silueta Džimove glave snimljena otpozadi, dok sedi na plaži i posmatra zalazak sunca.

Džim Kertis Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Inače, Kertisa su već i upoznali prijatelji popularne glumice pa su tako otkrili da je Aniston vrlo srećna, ali i da se šuška o venčanju.

