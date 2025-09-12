Slušaj vest

Američka glumica Šeron Stoun (67) oduševila je novom fotografijom u kojoj je pozirala u kupaćem kostimu. Ona je uživala na brodu, a pratiocima je pokazala kako se provodila.

"Predivan dan na vodi u Los Anđelesu. Bog blagoslovio Ameriku", napisala je kratko u opisu. Na fotki je pozirala u jednodelnom kupaćem kostimu sa leopard dezenom. Njen odvažni autfit naglasio je njenu vitku figuru kojoj brojni nisu mogli da se načude u komentarima.

"Kraljica. Uvek sam te obožavala", "Izgledaš predivno", "Zauvek kraljica", "Još uvek predivna nakon svih ovih godina", "Izgledaš lepše nego ikada", pisali su joj pratioci u komentarima ispod objave.

Ovo nije prvi put da se Šeron Stoun pohvalila zavidnom linijom na društvenim mrežama. Prošle godine je "zapalila" Instagram nakon što je podelila fotografiju na kojoj pozira na stolici u seksi donjem vešu, koji je iskombinovala s upečatljivim štiklama i ogrlicom.

U martu je glumica otvoreno progovorila o tome kako prihvata svoju figuru u 60-im godinama. "Puno ljudi odustane kada ostari. Ne brinu se o svom telu jer se ono ionako raspada ili razmišljaju: ‘Više me ne definiše moje telo.‘ Ali i dalje morate da volite to telo", rekla je ona.

U galeriji se podsetite kako je Šeron Stoun izgledala u filmu "Niske strasti":

Inače, glumica se glasno zalaže za prirodno starenje, te je ranije prozvala "glupe i nezahvalne" ljude koji se boje starenja. "Volim da sam živa i zdrava. I mislim da bi svi trebalo da budemo veoma uzbuđeni što uspevamo. Jer, svedočila sam brojnim ljudima koji nisu uspeli. Mislim da su ljudi koje je sramota starenja glupi i nezahvalni", poručila je ona.

