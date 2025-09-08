Slušaj vest

Sinoć je u Njujorku održana dodela MTV Video Music Awards, a legendarna Maraja Keri odnela je najvažniju nagradu večeri – Video Vanguard.

Iako se nije pojavila na crvenom tepihu, Maraja je zasenila sve prisutne kada je stala na binu u zlatnom trikou ukrašenom nakitom vrednim 10 miliona dolara. Petostruka dobitnica Gremija nosila je dijamantsku ogrlicu i viseće minđuše brenda Levuma, dok su je ruku krasile i luksuzne narukvice, uključujući 72,15-karatnu narukvicu brenda "Etho Maria".

Pogledajte u galeriji viralne momente sa njenog sinoćnog pojavljivanja na MTV Awards:

1/7 Vidi galeriju Jedan od najupečatljivijih trenutaka sa nastupa bio je kada je Maraja trebalo da „ošamari“ plesačicu koja je glumila Bjanku iz njenog spota za pesmu Heartbreaker. Foto: printscreen/MTV

Jedan od najupečatljivijih trenutaka sa nastupa bio je kada je Maraja trebalo da „ošamari“ plesačicu koja je glumila Bjanku iz njenog spota za pesmu Heartbreaker. Ipak, gest je završio komično – Maraja je samo „mahala po vazduhu“, što je publiku nasmejalo i izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Bonus video: Bizarni nastup Sabrine Karpenter