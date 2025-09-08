Slušaj vest

Sinoć je u Njujorku održana dodela MTV Video Music Awards, a legendarna Maraja Keri odnela je najvažniju nagradu večeri – Video Vanguard.

Iako se nije pojavila na crvenom tepihu, Maraja je zasenila sve prisutne kada je stala na binu u zlatnom trikou ukrašenom nakitom vrednim 10 miliona dolara. Petostruka dobitnica Gremija nosila je dijamantsku ogrlicu i viseće minđuše brenda Levuma, dok su je ruku krasile i luksuzne narukvice, uključujući 72,15-karatnu narukvicu brenda "Etho Maria".

Pogledajte u galeriji viralne momente sa njenog sinoćnog pojavljivanja na MTV Awards:

Jedan od najupečatljivijih trenutaka sa nastupa bio je kada je Maraja trebalo da „ošamari“ plesačicu koja je glumila Bjanku iz njenog spota za pesmu Heartbreaker. Foto: printscreen/MTV

Jedan od najupečatljivijih trenutaka sa nastupa bio je kada je Maraja trebalo da „ošamari“ plesačicu koja je glumila Bjanku iz njenog spota za pesmu Heartbreaker. Ipak, gest je završio komično – Maraja je samo „mahala po vazduhu“, što je publiku nasmejalo i izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Ne propustitePop kulturaMTV nagrade 2025: Lejdi Gaga u vrhu sa 12 nominacija, posebna priznanja za Maraju Keri i Riki Martina
Lejdi Gaga
Pop kulturaLejdi Gaga i Arijana Grande izdominirale na MTV Video Music Awards: Ovo je kompletan spisak dobitnika nagrada
Lejdi Gaga i Arijana Grande na dodeli MTV Video Music Awards 2025 u Njujorku
Pop kulturaDekolte do pupka, a onda jednim poteom napravila pometnju: Pevačica zgrozila fanove bizarnim postupkom na crvenom tepihu
Dodža Ket jede karmin pred kamerama na crvenom tepihu MTV nagrada
Pop kulturaSabrina Karpenter vrelim plesom zapalila scenu MTV nagrada: Pevačica poslala poruku o kojoj bruji ceo svet
Sabrina Karpenter nastupa na MTV VMA 2025

 Bonus video: Bizarni nastup Sabrine Karpenter

Sabrina Karpenter koncert, žena vrši nuždu Izvor: TikTok/allisonsuarezmiranda