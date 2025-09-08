Na njoj 10 miliona dolara, a blam neprocenjiv: Maraja Keri zbog bizarne scene napravila pometnju na mrežama
Sinoć je u Njujorku održana dodela MTV Video Music Awards, a legendarna Maraja Keri odnela je najvažniju nagradu večeri – Video Vanguard.
Iako se nije pojavila na crvenom tepihu, Maraja je zasenila sve prisutne kada je stala na binu u zlatnom trikou ukrašenom nakitom vrednim 10 miliona dolara. Petostruka dobitnica Gremija nosila je dijamantsku ogrlicu i viseće minđuše brenda Levuma, dok su je ruku krasile i luksuzne narukvice, uključujući 72,15-karatnu narukvicu brenda "Etho Maria".
Pogledajte u galeriji viralne momente sa njenog sinoćnog pojavljivanja na MTV Awards:
Jedan od najupečatljivijih trenutaka sa nastupa bio je kada je Maraja trebalo da „ošamari“ plesačicu koja je glumila Bjanku iz njenog spota za pesmu Heartbreaker. Ipak, gest je završio komično – Maraja je samo „mahala po vazduhu“, što je publiku nasmejalo i izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.
Bonus video: Bizarni nastup Sabrine Karpenter