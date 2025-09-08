Slušaj vest

Lejdi Gaga je izazvala veliku uzbunu na dodeli MTV nagrada za video muziku 2025. godine, održanoj 7. septembra u UBS areni u Njujorku. Pevačica hita „Bloody Mary“ otvorila je ceremoniju osvajanjem prve nagrade večeri – Izvođačica godine.

Međutim, dok je primala nagradu, Gaga je otkrila da je morala da napusti VMA samo 15 minuta nakon početka ceremonije.

„Volela bih da mogu da ostanem i gledam sve ove neverovatne nastupe, ali moram da se vratim u Medison Skver Garden“, rekla je Gaga.

Pevačica je takođe bila glavna zvezda na svom koncertu „Mayhem Ball“ samo 29 kilometara od VMA bine. Iako je oba događaja trebalo da počnu u 20 časova po lokalnom vremenu, Gaga je na Instagramu otkrila da neće izaći na scenu u Medison Skver Gardenu do 21:30.

Uprkos brzom odlasku, Gaga je u svom govoru o prihvatanju nagrade poslala emotivnu poruku svojim kolegama muzičarima:

„Biti umetnik znači pokušati povezati duše ljudi širom sveta. Biti umetnik je disciplina, zanat koji dopire do srca drugih, podseća ih da sanjaju. Odgovornost je nasmejati publiku, naterati je da igra, naterati je da plače, osloboditi emocije. To je način izgradnje razumevanja i slavljenja zajedništva.“

Gaga je takođe odala počast svom vereniku Majklu Polanskom, koji je sarađivao sa njom na mnogim pesmama na albumu „Mayhem“, uključujući pesmu „Blade of Grass“, koja je inspirisana njegovom prosidbom.

„Mom partneru u svemu, Majklu, stvaranje ove godine sa tobom bio je prelep san, i bio si tu za mene na svakom koraku. Posvećujem ovo tebi, ljubavi moja“, dodala je Gaga.

Pre ceremonije, koju je vodio LL Cool J, Gaga je bila među vodećima zajedno sa Brunom Marsom, Kendrikom Lamarom i Roze, koji su imali najviše nominacija. Bruno je u centru pažnje otkako je sarađivao sa Gagom i Roze na hitovima „Die With a Smile“ i „APT.“, ​​koji su oba dostigla prvih pet mesta na Bilbordovoj listi hot 100 u januaru.

„HVALA SVIMA!“, napisao je Bruno Mars na Instagramu. „Idem u studio da napravim hit za striptiz klub kako bih proslavio, i to kako treba, ovaj vikend. Neko mi može pomoći da kontaktiram Seksi Red!!“

