Slušaj vest

Glumac Deni Treho, najpoznatiji po ulogama u filmovima „Mačete“, razjasnio je glasine koje su kružile društvenim mrežama u nedelju da je preminuo.

„Hvala svima na brizi, ali ja sam živ i po“, napisao je Treho na svom Instagram profilu. „Neko širi lažne vesti.“

Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Još uvek nije jasno odakle je tačan izvor informacija, ali situacija je eskalirala kada je glumac Džon Leguizamo greškom podelio lažnu objavu, nenamerno dodajući njenom kredibilitetu.

Prevara je započeta objavom u stilu komemoracije na Instagramu, koja se brzo proširila na druge platforme društvenih medija. Nakon toga, fanovi su počeli da šalju brojna saučešća na X, Instagramu i Fejsbuku, verujući da je vest istinita.

Foto: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Međutim, Treho je brzo smirio situaciju, a fanovi su komentarisali: „Volimo te, Deni Treho!“ i „Toliko sam srećan što si živ.“

Bonus video: Poslednje objave odbojkašice neposredno pred smrt