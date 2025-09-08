Tri nagrade i četiri haljine: Arijana Grande u svakom smislu izdominirala na MTV VMA dodeli nagrada, ne zna se koji je autfit glamurozniji (FOTO)
Nakon višegodišnje pauze Arijana Grandevratila se na dodelu MTV VMA nagrada 2025. godine, i to sa stilom. Tokom večeri dominirala je u čak četiri pomno odabrane modne kombinacije koje su potvrdile njen status modne ikone.
Dodela, održana 7. septembra u UBS Areni u Njujorku, bila je njen trijumfalni povratak u centar pažnje - i Arijana se pobrinula da svaki trenutak bude spektakularan. Osvojila je tri statuete: najprestižniju - za Video godine za spot "Brighter days ahead" - koji je proglašen i Najboljim pop videom i Najboljim dugometražnim videom.
Razigrana elegancija na crvenom tepihu
Veče je započela upečatljivim retro izgledom - crnom haljinom s belim tufnama iz Fendijeve modne kuće. Haljina bez naramenica isticala je struk, te se širila u tzv. peplum kroj s roze-crnim tufnastim detaljima. Donji deo haljine prelazio je u usku suknju s prorezom koji je otkrivao satenske crne cipele.
Čitav autfit je zaokružen elegantnom mašnom za kosu, a haljina je bila omaž dizajnerki Silviji Venturini Fendi i modelu koji je ona nosila osamdesetih godina.
Blistava u šljokicama
Za svoj prvi izlazak na scenu - kada je najavila Maraju Keri kao dobitnicu nagrade Video Vanguard - Arijana je zablistala u crnoj haljini dizajnerke Tamare Ralf. Haljina s V-izrezom bila je bogato ukrašena šljokicama i perlama, dok su prozirni šifonski rukavi i poluprozirna suknja dodali nežan, eteričan utisak.
Autfit je dodatno obogaćen decentnim minđušama i svetlucavim prstenjem, što je stvorilo savršen spoj holivudskog glamura i savremene elegancije.
Dramatična balska haljina
Prilikom preuzimanja nagrade za Najbolji pop video Arijana Grande se pojavila u spektakularnoj balskoj haljini dizajnera Steva O Smita. Gornji deo haljine bio je proziran korset ukrašen odvažnim crnim dezenom, dok je donji deo činila voluminozna bela suknja izrađena od više slojeva tkanine.
Iako se odrekla roze nijansi koje inače prati njen lik Galinde iz filma "Wicked", ova kombinacija ipak je zadržala teatralnost i sofisticiranost koja je odražavala duh lika i kontekst događaja.
Balerina za kraj večeri
Za svoju poslednju pojavu večeri - kad je primila nagradu za Video godine - Arijana se odlučila za belu kreaciju inspirisanu baletskom suknjicom, s potpisom Živenšija. Haljina je imala proziran gornji deo koji je otkrivao stomak, dok je suknja od višeslojnog tila stvorila utisak lakoće i elegancije.
Celokupni utisak zaokružila je belim štiklama i elegantnom baletskom punđom, naglašavajući balerinski duh kombinacije i svoj prepoznatljiv estetski potpis.
Zajednički vizualni identitet i stilista koji stoji iza svega
Sve kombinacije povezivale su ključne estetske osobine Arijane Grande: visoki rep, baletska punđa, silueta koja jasno komunicira njen zaštitni znak - ženstvenost s dozom drame.
Za stil se pobrinuo njen dugogodišnji saradnik Lo Roač, koji je i ovom prilikom ostao veran Arijaninom identitetu. "Uvek kažem, ako Arijanu stavite iza ekrana i vidite samo njenu siluetu, čim se upali pozadinsko svetlo, znate da je to ona", izjavio je Roač za Vogue još 2019. godine.
U istom intervjuu dodao je: "Došla mi je s repom i čizmama do butina, s tim DNK - ništa nisam promenio. Naša saradnja je njezin način da kaže - ovo je moj izgled, ovo sam ja i želim da budem najbolja, najsofisticiranija Arijana."
(Kurir.rs/ Index.hr)
