Nakon višegodišnje pauze Arijana Grandevratila se na dodelu MTV VMA nagrada 2025. godine, i to sa stilom. Tokom večeri dominirala je u čak četiri pomno odabrane modne kombinacije koje su potvrdile njen status modne ikone.

Dodela, održana 7. septembra u UBS Areni u Njujorku, bila je njen trijumfalni povratak u centar pažnje - i Arijana se pobrinula da svaki trenutak bude spektakularan. Osvojila je tri statuete: najprestižniju - za Video godine za spot "Brighter days ahead" - koji je proglašen i Najboljim pop videom i Najboljim dugometražnim videom.

Arijana Grande je osvojila najprestižniju statuetu – „Video godine“ za spot za pesmu „Brighter Days Ahead“ na MTV Video Music Awards 2025 Foto: C Flanigan/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Razigrana elegancija na crvenom tepihu

Veče je započela upečatljivim retro izgledom - crnom haljinom s belim tufnama iz Fendijeve modne kuće. Haljina bez naramenica isticala je struk, te se širila u tzv. peplum kroj s roze-crnim tufnastim detaljima. Donji deo haljine prelazio je u usku suknju s prorezom koji je otkrivao satenske crne cipele.

Arijana Grande u jednoj od haljina na MTV dodeli nagrada Foto: Jorge Estrellado/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Čitav autfit je zaokružen elegantnom mašnom za kosu, a haljina je bila omaž dizajnerki Silviji Venturini Fendi i modelu koji je ona nosila osamdesetih godina.

Blistava u šljokicama

Za svoj prvi izlazak na scenu - kada je najavila Maraju Keri kao dobitnicu nagrade Video Vanguard - Arijana je zablistala u crnoj haljini dizajnerke Tamare Ralf. Haljina s V-izrezom bila je bogato ukrašena šljokicama i perlama, dok su prozirni šifonski rukavi i poluprozirna suknja dodali nežan, eteričan utisak.

Arijana Grande blistava u šljokicama na dodeli MTV nagrada Foto: Arturo Holmes / Getty images / Profimedia

Autfit je dodatno obogaćen decentnim minđušama i svetlucavim prstenjem, što je stvorilo savršen spoj holivudskog glamura i savremene elegancije.

Dramatična balska haljina

Prilikom preuzimanja nagrade za Najbolji pop video Arijana Grande se pojavila u spektakularnoj balskoj haljini dizajnera Steva O Smita. Gornji deo haljine bio je proziran korset ukrašen odvažnim crnim dezenom, dok je donji deo činila voluminozna bela suknja izrađena od više slojeva tkanine.

Foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Iako se odrekla roze nijansi koje inače prati njen lik Galinde iz filma "Wicked", ova kombinacija ipak je zadržala teatralnost i sofisticiranost koja je odražavala duh lika i kontekst događaja.

Balerina za kraj večeri

Za svoju poslednju pojavu večeri - kad je primila nagradu za Video godine - Arijana se odlučila za belu kreaciju inspirisanu baletskom suknjicom, s potpisom Živenšija. Haljina je imala proziran gornji deo koji je otkrivao stomak, dok je suknja od višeslojnog tila stvorila utisak lakoće i elegancije.

Foto: Manny Carabel / Getty images / Profimedia

Celokupni utisak zaokružila je belim štiklama i elegantnom baletskom punđom, naglašavajući balerinski duh kombinacije i svoj prepoznatljiv estetski potpis.

Zajednički vizualni identitet i stilista koji stoji iza svega

Sve kombinacije povezivale su ključne estetske osobine Arijane Grande: visoki rep, baletska punđa, silueta koja jasno komunicira njen zaštitni znak - ženstvenost s dozom drame.

Arijana Grande, Oskar 2025 Foto: George Pimentel / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za stil se pobrinuo njen dugogodišnji saradnik Lo Roač, koji je i ovom prilikom ostao veran Arijaninom identitetu. "Uvek kažem, ako Arijanu stavite iza ekrana i vidite samo njenu siluetu, čim se upali pozadinsko svetlo, znate da je to ona", izjavio je Roač za Vogue još 2019. godine.

U istom intervjuu dodao je: "Došla mi je s repom i čizmama do butina, s tim DNK - ništa nisam promenio. Naša saradnja je njezin način da kaže - ovo je moj izgled, ovo sam ja i želim da budem najbolja, najsofisticiranija Arijana."

(Kurir.rs/ Index.hr)

