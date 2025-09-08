Slušaj vest

Rijaliti zvezda Kejti Prajs snimljena je u izlasku u Lankaširu, gde je šokirala svojim izgledom. Kejti je u poslednje vreme drastično smršala, zbog čega su brojni izrazili zabrinutost, a sada je pokazala i povredu oka.

Prajs je nosila sivu majicu bez rukava i donji deo trenerke. Oko struka je zavezala crnu majicu dugih rukava, a sve je upotpunila papučama s leopard dezenom. Majica s tanjim bretelama je posebno naglasila njen gubitak kilograma, ali je jedan detalj ukrao svu pažnju.

Foto: AARON PARFITT / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Naime, Kejti je nedavno išla na šesto podizanje lica, te kod desnog oka ima ožiljak, što se može videti na fotografijama.

Kejti je nedavno otkrila da je u strahu zbog bolesti s kojom se borila pre dve decenije. Slavnoj starleti je 2002. godine bio dijagnostikovan rak na prstu, u isto vreme kada je bila trudna s najstarijim sinom.

Foto: AARON PARFITT / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Za one koji ne znaju, kad sam bila trudna s Harvijem, dobila sam rak, leiomiosarkom. Ako pogledate moj prst, imam rupu i ožiljak, dva puta sam ga skidala. Možete li da vidite ovo udubljenje? Nikad nije bolelo? Ali, počela je da se pojavljuje i kvržica, a ja sam mislila da sam na jahanju uradila nešto s prstom. Međutim, ukratko, bio je to leiomiosarkom pa sam morala na magnetnu rezonancu i sve to je trajalo šest godina", rekla je ona.

Foto: AARON PARFITT / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Slične simptome je počela da oseća nedavno, zbog čega je krenula na razne preglede, uključujući i analize krvi nakon kojih je otkriveno da ima nizak broj trombocita u krvi. Navodi se da je jedan od razloga drastičan gubitak kilograma koji je imala u poslednje vreme.

Na pregled je otišla zbog bola u prstu, a na početku se pitala da li je udarila prst. "Bol još uvek nije nestao. Zato ću ići na snimanje, pregledati to i nadati se da neće opet biti to", rekla je ona.

