Čuvena starleta ponovo išla pod nož: Nove fotke sve šokirale! Pokazala ožiljak na licu posle još jedne plastične operacije u nizu (FOTO)
Rijaliti zvezda Kejti Prajs snimljena je u izlasku u Lankaširu, gde je šokirala svojim izgledom. Kejti je u poslednje vreme drastično smršala, zbog čega su brojni izrazili zabrinutost, a sada je pokazala i povredu oka.
Prajs je nosila sivu majicu bez rukava i donji deo trenerke. Oko struka je zavezala crnu majicu dugih rukava, a sve je upotpunila papučama s leopard dezenom. Majica s tanjim bretelama je posebno naglasila njen gubitak kilograma, ali je jedan detalj ukrao svu pažnju.
Naime, Kejti je nedavno išla na šesto podizanje lica, te kod desnog oka ima ožiljak, što se može videti na fotografijama.
Kejti je nedavno otkrila da je u strahu zbog bolesti s kojom se borila pre dve decenije. Slavnoj starleti je 2002. godine bio dijagnostikovan rak na prstu, u isto vreme kada je bila trudna s najstarijim sinom.
"Za one koji ne znaju, kad sam bila trudna s Harvijem, dobila sam rak, leiomiosarkom. Ako pogledate moj prst, imam rupu i ožiljak, dva puta sam ga skidala. Možete li da vidite ovo udubljenje? Nikad nije bolelo? Ali, počela je da se pojavljuje i kvržica, a ja sam mislila da sam na jahanju uradila nešto s prstom. Međutim, ukratko, bio je to leiomiosarkom pa sam morala na magnetnu rezonancu i sve to je trajalo šest godina", rekla je ona.
Slične simptome je počela da oseća nedavno, zbog čega je krenula na razne preglede, uključujući i analize krvi nakon kojih je otkriveno da ima nizak broj trombocita u krvi. Navodi se da je jedan od razloga drastičan gubitak kilograma koji je imala u poslednje vreme.
Na pregled je otišla zbog bola u prstu, a na početku se pitala da li je udarila prst. "Bol još uvek nije nestao. Zato ću ići na snimanje, pregledati to i nadati se da neće opet biti to", rekla je ona.
