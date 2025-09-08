Jangblud pokazao goli torzo i tetovaže, uključujući veliku tetovažu lobanje i ukrštenih kostiju koja se proteže paralelno sa njegovim desnim kukom na dodeli MTV nagrada.

Kantautor Jangblud, čije je pravo ime Dominik Ričard Harison, privukao je pažnju na dodeli MTV video muzičkih nagrada 2025. u Njujorku, održanoj u UBS areni 7. septembra.

Na crvenom tepihu, dvadesetosmogodišnji muzičar je prošetao u pantalonama sa ultra niskim strukom koje su dosezale daleko ispod njegovih kukova, otkrivajući njegove stidne dlake. Ispod je nosio i dugačak kaput bez majice, koji je kasnije skinuo za fotografisanje, otkrivajući svoj goli torzo i tetovaže, uključujući veliku tetovažu lobanje i ukrštenih kostiju koja se proteže paralelno sa njegovim desnim kukom.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njegov autfit na MTV dodeli nagrada:

1/5 Vidi galeriju Jangblud pokazao goli torzo i tetovaže, uključujući veliku tetovažu lobanje i ukrštenih kostiju koja se proteže paralelno sa njegovim desnim kukom na dodeli MTV nagrada. Foto: Jeremy Smith/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia, Manny Carabel / Getty images / Profimedia, Kevin Kane / Getty images / Profimedia

„Zapravo nosim Igi Popove kožne pantalone“, rekao je Jangblud za Najlon. „Ričard [Stark] iz grupe Krom Harts je rekao: 'Ako možeš da staneš u njih, možeš da ih nosiš.'“

Kaput koji je nosio dizajnirala je njegova devojka Džesi Džo Stark, koja je takođe prošetala crvenim tepihom. Par je obnovio svoju vezu početkom 2025. godine nakon petomesečne pauze.

Svoj izgled je upotpunio nakitom, uključujući krst koji mu je poklonio Ozi Ozborn, lanac, nekoliko prstenova i narukvica i jednu minđušu u desnom uhu. Kosa mu je bila zalizana unazad, osim nekoliko pramenova sa strane lica, a oči su mu bile naglašene potpunom dimljenom šminkom, njegovim zaštitnim znakom.

Ozi Ozborn Foto: Watto / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Jangblud je nastupao na dodeli MTV VMA nagrada 2025. godine kao deo posebnog omaža pokojnom Oziju Ozbornu, koji je preminuo 22. jula u 76. godini.

„Zamolili su me da odam počast Oziju na dodeli nagrada @vmas u nedelju uveče. Daću sve od sebe da te učinim ponosnim, Oze. Gledaj odavde. Volim te zauvek“, napisao je pevač na Instagramu nekoliko dana pre događaja.

