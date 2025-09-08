Slušaj vest

Prostor Armani Teatro bio je ispunjen hiljadama ožalošćenih koji su čekali u dugim redovima, neki i do dva sata, kako bi se oprostili od modnog velikana Đorđa Armanija. Danas je ceremoniji prisustvovalo preko 10.000 ljudi, potvrđujući koliko je Armani bio voljen i cenjen širom sveta, navodi se RIA Novosti.

Oproštaj od Đorđa Armanija u Milanu u Armani Teatru Foto: IPA / Sipa Press / Profimedia

Đorđo Armani preminuo je u četvrtak, okružen porodicom i najbližima, a njegova sahrana biće privatna, u skladu s njegovim željama. Sahranjen je u porodičnoj grobnici u Rivalti, blizu Pjaćence, gde je rođen. Dizajner je pre nekoliko godina renovirao porodični mauzolej, gde počivaju njegovi roditelji i brat.

Poslednji oproštaj u krugu porodice

Poslednji ispraćaj održan je u ponedeljak u crkvi Svetog Martina, uz prisustvo samo 20 ljudi, isključivo uz pozivnicu. Ovo skromno opraštanje odražava Armanijevu želju da sahrana bude privatna, daleko od javnosti i medija.

Komemoracija Đorđo Armani Foto: Davide Casentini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vest o Armanijevoj smrti potresla je modni svet, a njegova zaostavština ostaće zauvek upisana u istoriju visoke mode. Njegovo delo, minimalistički dizajn i bezvremenska elegancija, uticali su na generacije dizajnera i ostali simbol italijanskog stila.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Armani Code parfem