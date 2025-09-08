MUZIČKO-SCENSKI SPEKTAKL GODINE! “Ritam Evrope” objavio datum TV prenosa iz Bora na Prvoj televiziji
Publika konačno može da upiše datum u kalendar – 20. oktobar 2025. godine! Tog dana, u prajm tajm terminu na Prvoj televiziji u 21 čas, gledaoci će pratiti najgrandiozniji muzičko–scenski događaj godine – „Ritam Evrope“ uživo iz Bora.
Bor će biti u centru pažnje cele Srbije, jer će upravo iz ovog grada stići najspektakularniji TV prenos do sada. Uz učešće 23 grada iz Srbije i nastupe najtalentovanije omladine Srbije, scena u Boru zasijaće u punom sjaju, donoseći glamur, mladalačku energiju i jedinstvenu atmosferu.
Prestonica muzike i spektakla
Bor postaje prestonica muzike i spektakla, a gledaoci Prve televizije imaće priliku da uživo prate istorijski trenutak – najveći prenos iz Bora do sada.
“Ritam Evrope” na ovom prenosu slavi 10 godina televizijskog emitovanja na Prvoj televiziji, a Prva televizija svoj 15. rođendan.
Ponedeljak 20. oktobar 2025. – Prva Televizija– 21h uživo iz Bora
Ne propustite veče koje će pokazati zašto je Bor zaslužio titulu domaćina spektakla godine!
