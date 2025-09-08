Slušaj vest

Muzička zvezda Džesika Simpson pridružila se mnoštvu poznatih ličnosti na ovogodišnjoj dodeli MTV video muzičkih nagrada i odmah je privukla pažnju svih. Pojavila se u crnoj haljini sa dubokim dekolteom i providnim detaljima, ali ono što je mnoge iznenadilo - fanovi je gotovo nisu prepoznali.

Fanovi zbunjeni: „Ovo nije Džesika!“

Usledila je lavina komentara na društvenim mrežama. „Je li to Džesika Simpson? Ne liči na sebe!“, „Izgleda sjajno, ali pokušavam da shvatim na koga me podseća“, „Znam da ljudi stare, ali ona ne izgleda kao nekada“, pisali su fanovi na X mreži.

Neki su je čak pomešali sa drugim zvezdama: „Na sekundu sam pomislila da je Adison Rej“, „Na prvi pogled je ličila na Bruks Nejder“, bili su komentari.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala na dodeli nagrada:

„Zategnuto lice“ i sumnje na kozmetičke procedure

Posebno je privukla pažnju kada je na sceni uručila nagradu svom prijatelju Rikiju Martinu. Publika je tada primetila da joj lice izgleda „zategnuto“. „Izgleda kao da je imala alergijsku reakciju“, „Džesika je imala ozbiljan fejslifting“, „Molim vas, bez operacije!“, pisali su fanovi.

Međutim, bilo je i onih koji su stali u njenu odbranu: „Džesika izgleda sjajno, a svi ostali treba da prestanu da je kritikuju“, „Ljudi previše komentarišu njen izgled. Ima 45 godina i izgleda sjajno“, pisali su fanovi.

Džesika Simpson imala je preko 100 kilograma Foto: NGRE / BONI / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Drastična transformacija i borba sa estetikom

Simpson je poslednjih godina doživela veliku fizičku transformaciju, posebno nakon što je izgubila više od 40 kilograma zahvaljujući promeni u ishrani. U svojim memoarima „Otvorena knjiga“ (2020) priznala je da je imala dve abdominoplastike, iako su je lekari upozorili da rizikuje svoj život.

Nakon druge operacije, završila je u bolnici sa infekcijom, gde je provela devet dana. „Plastična hirurgija ne leči ono što nosite u sebi. I dalje sam bila stroga prema sebi, čak i nakon što su joj šavovi uklonjeni“, napisala je Džesika.

Džesika Simpson na početku karijere nastupa 2004. godine Foto: Ron Wolfson, 2004 All Right Reserved / Everett / Profimedia

Povratak muzici nakon razvoda

Nakon perioda pauze, Džesika se vratila na muzičku scenu i prvi put se pojavila na dodeli MTV nagrada posle skoro dve decenije. Nedavno je nastupala uživo na televiziji, a povratak na crveni tepih bio je njen prvi nastup na VMA nagradama posle 19 godina.

