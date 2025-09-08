Slušaj vest

Amal Kluni, poznata advokatica specijalizovana za ljudska prava i supruga glumca Džordža Klunija, često je u medijima – kako zbog svog posla, tako i zbog veza s Holivudom.

Ona je i pre braka s jednom od najvećih filmskih zvezda bila dobro poznato ime, iako je bila manje izložena javnosti, pa je uspevala da sačuva svoj privatni život. Tako mnogi ne znaju da je njena rođena sestra Tala Alamudin, žena izuzetno uspešna u svojoj oblasti.

Ko je sestra Amal Kluni?

Tala Alamudin je rođena 1980, dve godine posle Amal Kluni. Ćerka je Ramzija Alamudina, koji pripada libanskim Druzima, uglednog profesora poslovnih studija na Američkom univerzitetu u Bejrutu, i Barije Miknas Alamudin, nekadašnje političke novinarke i strane urednice arapskog lista Al-Hajat i osnivačice PR kompanije.

Čim je Tala došla na svet, porodica se preselila u Džerards kros, u engleski Bakingemšir, tokom Libanskog građanskog rata.

Kao i njena sestra Amal, Tala Alamudin se školovala u Ričmondu, na Američkom međunarodnom univerzitetu u Londonu, gde je diplomirala 1995. godine.

Posvećena karijeri

Od mladosti ju je privlačila moda i isticala se elegantnim odevnim kombinacijama, a svoj brend Totally Tala osnovala je 2017. godine, nakon što je neko vreme radila kao event menadžer u Njujorku.

Njene kreacije imaju mnogo poštovalaca, a Talina starija sestra Amal nosila je upravo njenu clutch torbicu na venčanju princa Harija i Megan Markl 2018. godine u Vindzoru.

Modna kuća Totally Tala opisuje se kao savršen izbor za one koji se ne plaše da rizikuju u ime mode, a odvažnost brenda se ogleda u originalnim dizajnima koji ne prate trendove već Talin lični ukus.

Izgradila je veliku porodicu paralelno sa uspešnom karijerom

Mlađa sestra Alamudin udala se svojevremeno za biznismena Nagija Hanijeha, s kojim se preselila u Singapur, ali je brak trajao samo do 2016. godine. U tom trenutku su oni imali čevoro dece: Miju Hamiju, blizance Džeda i Sari i još jedno dete čiji pol i ime nisu poznati.

Tala je potom rekla "da" italijanskom preduzetniku Niku le Taleku, s kojim je i danas u braku.

Društvena odgovornost i humanitarni rad su u genima sestrama Alamudin

Kao i njena majka Barija i sestra Amal, Tala Alamudin je strastvena humanitarka, a imala je priliku da održi govor u sedištu Ujedinjenih nacijau Njujorku.

– U današnjem svetu, bilo da su u pitanju diktatori, ekstremisti ili lideri koji žude za kontrolom, oni uvek počinju tako što slome žene i oduzmu im moć, jer kada se slome žene – lomi se i društvo – istakla je ona tada.

Ona, uz to, koristi svaku priliku da iskoristi svoj uticaj kako pomogla ženama da žive svoje živote punim plućima, rušeći sva ograničenja, poput kulturnih stereotipa i sopstvenih kočnica.

– Moj san je da sve žene mogu da žive kako žele, bez kulturnih stereotipa i samoograničavajućih uverenja kao granica, s pristupom resursima, mogućnostima i sredstvima da steknu samopouzdanje i budu najbolje što mogu – objasnila je ona jednom prilikom.

Tala Alamudin, kao i njena sestra Amal Kluni, neguje vrlo elegantan stil

