Slušaj vest

Anđelina Džoli pokazala jeduge noge u elegantnom smeđem maksi kaputu sa visokim šlicem na premijeri filma „Couture“ tokom Filmskog festivala u Torontu.

Glumica iz filma „The Girl, Interrupted“, 50, izgledala je besprekorno dok je šetala crvenim tepihom u odelu sa provokativnim šlicem na butinama. Anđelina je nosila sličan seksi izgled na dodeli Oskara 2012. godine, kada je otkrila desnu nogu u crnoj Versaće haljini bez bretela, izazvavši lavinu komentara na Tviteru (danas X) o njenim savršeno zategnutim butinama i provokativnoj pozi.

Ovog puta, kombinovala je sjajne najlonke sa crnim potpeticama, privlačeći sve poglede u pozorištu Princeze od Velsa, dok se vidljivo pomerala i mahala prisutnim fanovima.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala:

1/2 Vidi galeriju Anđelina Džoli je izgledala besprekorno dok je šetala crvenim tepihom u dugom kaputu sa provokativnim šlicem na butinama. Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Karijera u fokusu

Anđelina se pojavila na festivalu nakon što je završila snimanje svog novog filma „Anxious People“, u kojem glumi pored Ejmi Lu Vud. Glumila je pored Luja Garela, Ele Rumpf i Garans Marilije na premijeri, a angažovana je i kao producentkinja filma.

Nakon toga, glumica se sprema za novi projekat – špijunski triler „Inicijativa“, u saradnji sa rediteljem Dagom Limanom (Gospodin i gospođa Smit). Anđelina će igrati odmetnutog majstora špijuna po imenu Brajt, dok se novi agent Čarli pridružuje njenom timu i suočava se sa opasnim situacijama – gde nije siguran da li njegov šef pokušava da ga ubije ili je spreman da učini sve što je potrebno da zaštiti slobodni svet. Scenario potpisuje F. Skot Frejzer.

Anđelini je trenutno karijera u fokusu Foto: DGP/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia

Holivud – i život u inostranstvu

Glumica planira da proda svoj istorijski dom u Los Anđelesu i preseli se u inostranstvo, pridruživši se sve većem broju zvezda sa A-liste koje napuštaju Holivud. Prema izvorima, Džoli razmatra nekoliko lokacija u inostranstvu, izveštava People.

Bonus video: Feđa Štukan o druženju sa Aneđelinom Džoli i Bred Pitom