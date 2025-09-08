Anđelina Džoli prošetala najdublji šlic ikada: Kad je zakoračila svi pogledi bili su uprti u njene vitke noge
Anđelina Džoli pokazala jeduge noge u elegantnom smeđem maksi kaputu sa visokim šlicem na premijeri filma „Couture“ tokom Filmskog festivala u Torontu.
Glumica iz filma „The Girl, Interrupted“, 50, izgledala je besprekorno dok je šetala crvenim tepihom u odelu sa provokativnim šlicem na butinama. Anđelina je nosila sličan seksi izgled na dodeli Oskara 2012. godine, kada je otkrila desnu nogu u crnoj Versaće haljini bez bretela, izazvavši lavinu komentara na Tviteru (danas X) o njenim savršeno zategnutim butinama i provokativnoj pozi.
Ovog puta, kombinovala je sjajne najlonke sa crnim potpeticama, privlačeći sve poglede u pozorištu Princeze od Velsa, dok se vidljivo pomerala i mahala prisutnim fanovima.
Pogledajte u galeriji kako je izgledala:
Karijera u fokusu
Anđelina se pojavila na festivalu nakon što je završila snimanje svog novog filma „Anxious People“, u kojem glumi pored Ejmi Lu Vud. Glumila je pored Luja Garela, Ele Rumpf i Garans Marilije na premijeri, a angažovana je i kao producentkinja filma.
Nakon toga, glumica se sprema za novi projekat – špijunski triler „Inicijativa“, u saradnji sa rediteljem Dagom Limanom (Gospodin i gospođa Smit). Anđelina će igrati odmetnutog majstora špijuna po imenu Brajt, dok se novi agent Čarli pridružuje njenom timu i suočava se sa opasnim situacijama – gde nije siguran da li njegov šef pokušava da ga ubije ili je spreman da učini sve što je potrebno da zaštiti slobodni svet. Scenario potpisuje F. Skot Frejzer.
Holivud – i život u inostranstvu
Glumica planira da proda svoj istorijski dom u Los Anđelesu i preseli se u inostranstvo, pridruživši se sve većem broju zvezda sa A-liste koje napuštaju Holivud. Prema izvorima, Džoli razmatra nekoliko lokacija u inostranstvu, izveštava People.
Bonus video: Feđa Štukan o druženju sa Aneđelinom Džoli i Bred Pitom