Slušaj vest

Anđelina Džoli pokazala jeduge noge u elegantnom smeđem maksi kaputu sa visokim šlicem na premijeri filma „Couture“ tokom Filmskog festivala u Torontu.

Glumica iz filma „The Girl, Interrupted“, 50, izgledala je besprekorno dok je šetala crvenim tepihom u odelu sa provokativnim šlicem na butinama. Anđelina je nosila sličan seksi izgled na dodeli Oskara 2012. godine, kada je otkrila desnu nogu u crnoj Versaće haljini bez bretela, izazvavši lavinu komentara na Tviteru (danas X) o njenim savršeno zategnutim butinama i provokativnoj pozi.

Ovog puta, kombinovala je sjajne najlonke sa crnim potpeticama, privlačeći sve poglede u pozorištu Princeze od Velsa, dok se vidljivo pomerala i mahala prisutnim fanovima.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala:

Anđelina Džoli je izgledala besprekorno dok je šetala crvenim tepihom u dugom kaputu sa provokativnim šlicem na butinama. Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Karijera u fokusu

Anđelina se pojavila na festivalu nakon što je završila snimanje svog novog filma „Anxious People“, u kojem glumi pored Ejmi Lu Vud. Glumila je pored Luja Garela, Ele Rumpf i Garans Marilije na premijeri, a angažovana je i kao producentkinja filma.

Nakon toga, glumica se sprema za novi projekat – špijunski triler „Inicijativa“, u saradnji sa rediteljem Dagom Limanom (Gospodin i gospođa Smit). Anđelina će igrati odmetnutog majstora špijuna po imenu Brajt, dok se novi agent Čarli pridružuje njenom timu i suočava se sa opasnim situacijama – gde nije siguran da li njegov šef pokušava da ga ubije ili je spreman da učini sve što je potrebno da zaštiti slobodni svet. Scenario potpisuje F. Skot Frejzer.

profimedia-1000081481.jpg
Anđelini je trenutno karijera u fokusu Foto: DGP/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia

Holivud – i život u inostranstvu

Glumica planira da proda svoj istorijski dom u Los Anđelesu i preseli se u inostranstvo, pridruživši se sve većem broju zvezda sa A-liste koje napuštaju Holivud. Prema izvorima, Džoli razmatra nekoliko lokacija u inostranstvu, izveštava People.

Ne propustitePop kulturaOvo je nova Lara Kroft: Zvezda serije "Igre prestola" naslediće Anđelinu Džoli u kultnoj ulozi
Anđelina Džoli kao Lara Kroft u filmu iz 2001 godine
Pop kulturaFilm Anđeline Džoli ostavio sve bez daha: Istinita priča stigla na Netflix "Ovo je jedna od najpotresnijih stvari koju sam ikada pogledao"
Film Unbroken.jpg
Pop kulturaMajka Breda Pita jednu stvar nikada nije oprostila Anđelini Džoli: Krivila ju je do kraja života
profimedia-1016179182.jpg
Pop kulturaPosle ove uloge je Anđelina Džoli htela da odustane od glume: Ono što je posle usledilo promenilo joj je život iz korena
profimedia-1000062349.jpg
Pop kulturaSvet bruji o romansi Anđeline Džoli i Džonija Depa: Tračevi o njihovoj vezi se šire brzinom svetlosti, a evo šta je glumac rekao
profimedia0416743561.jpg

 Bonus video: Feđa Štukan o druženju sa Aneđelinom Džoli i Bred Pitom

Životna ispovest Feđe Štukana: Anđelina Džoli i Bred Pit su mi dali ideju da sve stavim na papir Izvor: Kurir televizija