Isplivale fotke: Ostin Batler u vezi sa najprovokativnijom manekenkom današnjice?
Glumac Ostin Batler i manekenka Emili Ratajkovski nedavno su uslikani na intimnoj večeri u poznatom restoranu "Waverly Inn" u Njujorku.
Prema rečima insajdera za blog "Deux Moi", par je uživao u običnom razgovoru i piću, a događaj je trajao duže od dva sata. Emili je pila martini, dok je Batler, kao pravi gospodin, pio viski.
Iako nije bilo javnih izliva nežnosti, izvori tvrde da se Emili nekoliko puta naginjala ka Batleru, te da je glumac u jednom trenutku prebacio ruku preko ramena.
Fotografije od te večeri su dospele i do društvenih mreža, a na Iksu se već povela diskusija o novom paru u svetu slavnih.
Ljubavnici se još uvek nisu oglašavali povodom ovih spekulacija, međutim, njihovi večernji susreti podsećaju na početak jedne ljubavne priče koja obećava.
Podsetimo, Batler je prethodno bio u trogodišnjoj vezi sa Kajom Gerber, dok Ratajkovski iza sebe ima brak sa biznismenom Sebastijanom Ber-Meklardom, sa kojim ima i sina Silvestra.
(Kurir.rs/Superžena)
