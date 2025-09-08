Slušaj vest

Glumac Ostin Batler i manekenka Emili Ratajkovski nedavno su uslikani na intimnoj večeri u poznatom restoranu "Waverly Inn" u Njujorku.

Prema rečima insajdera za blog "Deux Moi", par je uživao u običnom razgovoru i piću, a događaj je trajao duže od dva sata. Emili je pila martini, dok je Batler, kao pravi gospodin, pio viski.

Emili Ratajkovski sa voluminoznim talasima i smokey šminkom
Emili Ratajkovski sa voluminoznim talasima i smokey šminkom Foto: Instagram/emrata

Iako nije bilo javnih izliva nežnosti, izvori tvrde da se Emili nekoliko puta naginjala ka Batleru, te da je glumac u jednom trenutku prebacio ruku preko ramena.

ostin-batler-profimedia0757169058.jpg
Ostin Batler Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fotografije od te večeri su dospele i do društvenih mreža, a na Iksu se već povela diskusija o novom paru u svetu slavnih.

Ljubavnici se još uvek nisu oglašavali povodom ovih spekulacija, međutim, njihovi večernji susreti podsećaju na početak jedne ljubavne priče koja obećava.

Podsetimo, Batler je prethodno bio u trogodišnjoj vezi sa Kajom Gerber, dok Ratajkovski iza sebe ima brak sa biznismenom Sebastijanom Ber-Meklardom, sa kojim ima i sina Silvestra.

(Kurir.rs/Superžena)

profimedia0110274681.jpg
ostin-batler-profimedia0748866639.jpg
foto01-ap-jordan-strauss.jpg
ostin-batler-profimedia0757179106.jpg

 VIDEO: Emili o ženama

Emili Ratajkovski o ženama Izvor: TikTok/emrata