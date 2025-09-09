Đani Anjeli bio je blizak i sa Josipom Brozom Titom

Jedan od najbogatijih i najslavnijih ljudi 20. veka bio je Đani Anjeli. Međutim, osim bogatstva, ovaj čovek je imao ono što se novcem ne može kupiti - stil, šarm, političke i društvene veze, znanje i moć. Zbog svega toga zvali su ga jednostavno "kraljem Italije".

Njegov život je bio filmski - fantastičan, jedinstven, vredan prepričavanja.

Đani Anjeli bio je i ostao najvažniji i najmoćniji italijanski industrijalac svih vremena. U jednom trenutku je njegovo bogatstvo činilo više od jedan odsto BDP-a Italije. Iako je imao diplomu prava, nikada nije radio kao advokat, ali svejedno je dobio nadimak "L’Avvocato".

Poticao je iz izuzetno ugledne porodice. Njegova majka je bila princeza Virdžinija Burbon del Monte. Porodica Anjeli bila je vlasnik Fiata, a kasnije i brojnih drugih automobilskih brendova - od Alfe Romea i Lancije do Ferarija, Maseratija i Vespe.

Kao predsednik Fiata, Anjeli je vodio kompaniju koja je proizvodila automobile za gotovo sve Italijane. Ali, više od poslovnih uspeha, ostao je zapamćen po svom nepogrešivom stilu i načinu života.

Sprezzatura - lakoća savršenog stila

Anjeli je bio svetski poznati plejboj, čovek koji je od Džeki Kenedi napravio tek jednu od svojih mnogobrojnih ljubavnica. Njegov smisao za modu postao je legenda - bio je simbol sprezzature, umetnosti besprekornog odevanja koje naizgled izgleda potpuno ležerno.

Bio je takođe oličenje dobro odevenog, doteranog i obrazovanog muškarca 20. veka. Federico Felini jednom je rekao: "Stavite ga na konja i imaćete kralja."

Družio se i s Titom

Đani nije mario za vlast. Imao je sve - novac, stil, moć i društveni status. Bio je čovek koji je definisao izraz "La Dolce Vita", jer je samo on znao kako izgleda pravo uživanje u životu.

Josip Broz Tito Foto: Ferdinando Piezzi / Alamy / Alamy / Profimedia

Do svoje 46. godine gotovo da nije radio. Ujutru bi nazvao privatnog pilota i pitao gde u Evropi sija sunce pa bi tamo sleteo i proveo ostatak dana. Kad je predsednik Fiata jednom dao ostavku, bile su potrebne nedelje da ga pronađu jer se odmarao na jahti usred Pacifika.

Svet je bio njegovo igralište. Družio se s Fidelom Kastrom, Mao Cedungom, Josipom Brozom Titom i Henrijem Kisindžerom. Iako je bio oženjen plemkinjom Marelom Anjeli, nikada nije krio svoje brojne ljubavnice, a među njima je bila i glumica Anita Ekberg.

Ipak, znao je kime treba da se oženi. Marela je bila njegov oslonac, stub porodice.

Porodične tragedije

Uprkos bogatstvu i statusu, Anjelija nisu zaobišle tragedije. Njegov sin Edoardo počinio je samoubistvo 2000. godine, skočivši u provaliju. Bio je to šok nakon smrti Đanijevog nećaka Đovanija, koji je preminuo od raka 1997. godine.

Smrt sina i sinovca teško je pogodila "kralja Italije". Kažu da se nikada nije u potpunosti oporavio. Nakon tih gubitaka za naslednika je odabrao svog najstarijeg unuka, Džona Elkana, sina ćerke Margerite.

Kraj jedne ere

Đani Anjeli je preminuo u jauaru 2003. godine u 81. godini, u svojoj kući, okružen porodicom. Sahranjen je u porodičnoj grobnici, uz sve počasti koje zaslužuje čovek kog mnogi smatraju najpoznatijim i najuticajnijim Italijanom prošlog veka.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

