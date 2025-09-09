Slušaj vest

Dženifer Lorensje jedna od najplaćenijih glumica Holivud, njeni filmovi su zaradili preko šest milijardi dolara na blagajnama, ali i dalje ima taj "girl next door" vajb - opuštena, duhovita i uvek brutalno iskrena. A baš ta iskrenost nas redovno oduševi, jer ona i u ozbiljnim pričama ume da zvuči kao vaša luckasta drugarica iz kraja.

Ovoga puta, 33-godišnja glumica je priznala nešto što bi mnoge zvezde sakrile ispod tepiha: da nije imala pojma šta se zapravo dešava u filmu "Majka!" (Mother) iz 2017. godine - i to iako je tada bila u vezi sa rediteljem Darenom Aronofskim.

"Majka!" je psihološki horor koji je publiku podelio do pucanja. Neki su u njemu videli alegoriju o Majci Zemlji i ljudima koji je uništavaju, dok su drugi jednostavno izašli iz bioskopa zbunjeni i isfrustrirani. Kritike su bile mešovite, a gluma Lorens i Havijera Bardema često na meti podsmeha.

I sama Lorens priznaje da joj ništa nije bilo jasno. Gostujući kod Endija Koena, na pitanje koliko je razumela sopstveni film, prasnula je u smeh i rekla:

- Pa… spavala sam sa rediteljem, tako da sam imala "puškice". Ali realno, možda pet. Ili četiri.

Veza Lorens i Aronofskog nije dugo potrajala - raskinuli su svega dva meseca nakon što je film objavljen. Sama glumica priznala je da je loš prijem filma bio teret i za njihovu romansu.

- Obično promovišem film, pa pustim da sve ide svojim tokom. Ali kad izlazite sa rediteljem, to je drugačije. Njegova beba, njegov film - on o tome priča stalno, a meni je poslednje što želim posle pres turneje da opet razmišljam o "Majci!". Na kraju sam shvatila da nije zdravo, jer ako pročitam lošu kritiku, odmah ulazim u odbrambeni stav - a to je bio moj čovek, rekla je tada Dženifer Lorens.

Brutalna iskrenost koja osvaja

Na kraju, Dženifer Lorens je ostala verna sebi - bez obzira na to da li igra Katnis u "Igrama gladi" (Hunger Games) ili pokušava da objasni film koji ni sama ne razume. I to je razlog zašto je svet i dalje obožava: nema filtera, nema glume van seta - samo Dženifer, ona prava.

