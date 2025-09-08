Slušaj vest

Američka glumica Tori Speling trenutno je usred razvoda od supruga, glumca Dina Mekdermota, a u jednom sudskom dokumentu otkriveno je koliko ona mesečno zarađuje.

Din je 5. septembra podneo izveštaj o prihodima i rashodima u kom je tvrdio da Tori zarađuje između 3.000 i 75.000 dolara mesečno, u zavisnosti od posla, prenosi Page Six. Što se tiče njegovih prihoda, tvrdi da zarađuje 3.800 dolara mesečno, a istakao je da mu se finansijska situacija promenila zbog SAG/AFTRA štrajka i promena u industriji.

Tori Speling Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"Moj glumački i producentski rad se drastično smanjio", istakao je. U dokumentima je naveo i da njegova devojka Lili Kalo zarađuje 600 dolara mesečno.

Prema dokumentima, Dinovi mesečni troškovi iznose 3.980 dolara, što premašuje njegove prihode. Izveštaj je otkrio i da glumac ima nepodmireni kredit kod banke City National Bank od 200.000 dolara i dugove na kreditnim karticama od 2.500 dolara i 12.000 dolara koje je već trebalo da plati. Uz to ima i dug od 1.200 dolara za stomatološke popravke koje je radio.

Foto: VEGAN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Inače, Mekdermot i Tori, koji zajedno imaju petoro dece, u junu 2023. su objavili da se razvode nakon 17 godina braka. Speling je devet meseci kasnije podnela zahtev za razvod. Ranije je glumica otkrila šta je presudilo njihovoj ljubavi. Rekla je da ju je ćerka Hetl pitala: "Jesi li ikada razmišljala kako bi bilo biti s nekim drugim, a ne s tatom, pa da se prema tebi ponašaju kako treba?"

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Došlo je do toga da je deci bilo još gore da nas vide zajedno. Više nismo mogli da krijemo šta se događa, svađe", ispričala je ona u podkastu "MisSPELLING".

Bivši par je nastavio dalje nakon razvoda i oboje su ponovo pronašli ljubav. Din je u maju 2024. otkrio da je u vezi s Lili, a Speling je navodno obnovila romansu s Rajanom Kramerom, izvršnim direktorom Neuron Syndicate-a.

Video: Čistačice traženije od programera