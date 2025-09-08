Slušaj vest

Od ponedeljka, 8. septembra, svakog dana od 20.50 časova ne propustite turski hit "Sulejman Veličanstveni" na Kurir televiziji. Gledaoci će ponovo imati priliku da uživaju u jednoj od najpopularnijih istorijskih serija, a uz likove koji su obeležili televizijsku scenu. Pored istorijskog konteksta pažnju publike privući će i ljubavne intrige na dvoru, a posebno sukob sultanija Mahidevran i Hurem.

Sulejman Veličanstveni emituje se svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji Foto: Promo

Za razliku od harizmatične Hurem, lik Mahidevran, koji je maestralno tumačila glumica Nur Fetahoglu (45), neretko je izazivao negativne komentare publike. Međutim, privatno Nur uživa veliku popularnost i važi za jedno od najvoljenijih lica u Turskoj, iako joj je život bio pun izazova – gotovo kao i same uloge koje je igrala.

Albansko poreklo i detinjstvo između Nemačke i Kosova

Nur je rođena 1980. godine u Duisburgu, u Nemačkoj, a od 2006. godine aktivno gradi glumačku karijeru u Turskoj. Po majci Fatmi vuče albanske korene, a deo detinjstva provela je i na Kosovu i Metohiji. Njen otac Sinan poreklom je iz turskog grada Rize, ali i sa grčkog ostrva Krit.

Nur Fetahoğlu kao sultanija Mahidevran u seriji Sulejman Veličanstveni koja se emituje svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji Foto: Promo

Od „Zabranjenog voća“ do svetske slave u „Sulejmanu Veličanstvenom“

Svoj glumački debi ostvarila je 2006. godine, ali je isprva dobijala manje uloge. Prekretnica u karijeri bila je serija „Zabranjeno voće“, a pravi proboj donela joj je uloga Mahidevran sultanije u spektakularnoj istorijskoj drami „Sulejman Veličanstveni“.

Publika ju je zavolela i ulogama u drugim serijama, među kojima se posebno izdvaja lik Ume Karaj u popularnoj seriji „Sestre“, gde je pokazala svoju svestranost i talenat.

Ljubavni život pun preokreta

Privatni život Nur Fetahoğlu neretko je bio tema medija.

2008. godine udala se za Murata Asij u, ali se brak završio razvodom 2011. godine, nakon čega je ponela devojačko prezime.

u, ali se nakon čega je ponela devojačko prezime. Drugi brak sklopila je sa Leventom Vezirogluom, ali je ljubav potrajala svega 14 meseci – razveli su se 2015. godine.

– razveli su se 2015. godine. Neočekivano, samo dva meseca kasnije, par se pomirio i ponovo venčao.

i ponovo venčao. Godine 2016. dobili su ćerku, posle višegodišnje borbe s neplodnošću. Ipak, ni ovaj put brak nije izdržao – razveli su se 2021. godine. Nova frizura i nova energija

Nur danas izgleda gotovo neprepoznatljivo. Ošišala se i ofarbala u plavo, promenila stil i osvežila svoj imidž, ali njen osmeh i harizma ostali su isti. Na društvenim mrežama često deli trenutke iz privatnog i profesionalnog života, a pratioci je redovno obasipaju komplimentima.

Optužnica zbog obnove dedine kuće

Turski mediji su 2020. godine pisali da Nur preti čak pet godina zatvora jer je obnovila kuću svog dede bez potrebne dozvole opštine. Objekat se nalazio pod državnom zaštitom, pa je protiv nje podignuta optužnica. Ipak, slučaj je ubrzo pao u zaborav i nije imao veći odjek u javnosti.

