Slušaj vest

Snimak je dospeo u javnost tek 2022, iako datira iz 1981, a bolje od bilo čega drugog oslikava koliko su napet i nejasan odnos imali kralj Čarls i princeza Dajana. Ovo je jedna od retkih situacija na kojima je nezadovoljstvo Lejdi Di očigledno i u kojoj se nije ni potrudila da ga prikrije.

Princ Čarls i princeza Dajana Foto: Profimedia

Naime, mladom paru postavili su pitanje "Da li volite jedno drugo", i dok je Lejdi Di odgovorila "naravno", Čarls je odlučio da da sasvim drugačiji odgovor. "Šta god ljubav značila", prokomentarisao je, nakon čega se niz neprijatnih emocija oslikao na licu 19-godišnje Dajane.

Zvanični video je isečen i skraćem tako da javnost ne čuje Čarlsov komentar, ali je neobrađeni snimak emitovan na televiziji Channel 5. Stručnjaci za kraljevsku porodicu tvrde da je "šokantan" i "neverovatan".

"Izraz njenog lica je veoma ilustrativan. Nikada pre nisam video da tako jasno pokazuje nezadovoljstvo pred kamerama, to je odličan snimak", rekao je istoričar kraljevske porodice Pirs Brendon.

Sa druge strane, književnik Ričard Kej dodao je da je tišina između njih nakon izrečenog komenatra jeziva.

"Zapravo možete da vidite kako se ugasio sjaj njenih očiju. Za nju se tada ceo svet srušio", kaže Dajanin biograf Endrju Morton.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kralj Čarls dao 600.000 funti za obnovu Hilandara: