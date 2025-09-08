Slušaj vest

Od večeras, u terminu od 20 i 50, samo na Kurir televiziji možete pratiti seriju "Sulejman Veličanstveni", jedinstveno istorijsko putovanje u srednji vek, uz preplitanje hrabrosti u ratu, slabosti u ljubavi.

Istorijska drama, kroz koju se provlači motiv ljubavi i patnje na koju nisu imuni ni oni koji imaju ceo svet pod nogama. Pratimo put od ropstva do najmoćnije žene sveta i od najmoćnijeg prestolonaslednika do ljubavnog roba, i počinjemo upravo večeras.

Gost "Pulsa Srbije" emisije koja se emituje na Kurir televiziji bio je Ivan Kleut, direktor spoljne produkcije Kurir televizije.

JEDINSTVENO ISTORIJSKO PUTOVANJE U SREDNJI VEK: Pratite izvanredan program samo na Kurir televiziji  Izvor: Kurir televizija

Kleut je detaljnije pričao o ovoj seriji:

- Naši gledaoci već znaju za ovu seriju, to je jedna od najskupljih, najprodavanijih i najgledanijih turskih serija. To je bio ogroman fenomen, svi su je pomno pratili, Sulejman nije samo bio osvajač, već i veliki vladar koji je bio na prestolu Otomana. Ne samo da je učinio preporod te imperije, ali zarad dramatizacije tu je i ljubavni život takvog vladara. Serija će se emitovati svakog dana na našoj televiziji. Poželeli smo da ovom serijom damo kontinuitet iz večeri u veče.

Kleut se osvrnuo na komentare raznih istoričara oko toga da nije sve baš tako bilo kako je prikazano:

- Ovo nije dokumentarna serija, već igrana koja je smeštena u to vreme, a dosta stvari su izmišljene i sukobi su pojačani kako bismo se dublje uveli u priču. Iza kulisa, glumica koja tumači omiljenu sultanovu ljubavnicu, ona je možda i bila, to je na nivou špekulacija, da je bila sa još jednim od glumaca u nekoj romansi. 

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Ne propustiteZabavaTurski spektakl – moć, ljubav i intrige carigradskog dvora, svakog dana u 20.50SERIJA „SULEJMAN VELIČANSTVENI“ OD VEČERAS NA KURIR TELEVIZIJI
Sulejman Veličanstveni emituje se svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji
Pop kultura"U pohodu na Beograd slomio sam nogu" Niko nije primetio da je Halit Ergenč "Sulejmana Veličanstvenog" snimao u gipsu, a ovako je pričao o srpskoj prestonici
Halit Ergenč kao Sulejman Veličanstveni
DruštvoBEOGRAD 1521: Srpski bedem pao pod turskim sabljama - turski sultan Sulejman I Veličanstveni imao je i lični razlog da pokori grad na ušću Save u Dunav
Sulejman I.jpg
ZanimljivostiPozvao ga na večeru, pa zadavio svilenim gajtanom: Pravoslavni dečak s pijace robova bio moćan kao sultan, a onda mu je Hurem došla glave
Okan Jalabik kao Ibrahim paša u seriji Sulejman Veličanstveni

SULEJMAN VELIČANSTVENI:

Sulejman Veličanstveni Izvor: Promo