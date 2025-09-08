Slušaj vest

Od večeras, u terminu od 20 i 50, samo na Kurir televiziji možete pratiti seriju "Sulejman Veličanstveni", jedinstveno istorijsko putovanje u srednji vek, uz preplitanje hrabrosti u ratu, slabosti u ljubavi.

Istorijska drama, kroz koju se provlači motiv ljubavi i patnje na koju nisu imuni ni oni koji imaju ceo svet pod nogama. Pratimo put od ropstva do najmoćnije žene sveta i od najmoćnijeg prestolonaslednika do ljubavnog roba, i počinjemo upravo večeras.

Gost "Pulsa Srbije" emisije koja se emituje na Kurir televiziji bio je Ivan Kleut, direktor spoljne produkcije Kurir televizije.

Kleut je detaljnije pričao o ovoj seriji:

- Naši gledaoci već znaju za ovu seriju, to je jedna od najskupljih, najprodavanijih i najgledanijih turskih serija. To je bio ogroman fenomen, svi su je pomno pratili, Sulejman nije samo bio osvajač, već i veliki vladar koji je bio na prestolu Otomana. Ne samo da je učinio preporod te imperije, ali zarad dramatizacije tu je i ljubavni život takvog vladara. Serija će se emitovati svakog dana na našoj televiziji. Poželeli smo da ovom serijom damo kontinuitet iz večeri u veče.

Kleut se osvrnuo na komentare raznih istoričara oko toga da nije sve baš tako bilo kako je prikazano:

- Ovo nije dokumentarna serija, već igrana koja je smeštena u to vreme, a dosta stvari su izmišljene i sukobi su pojačani kako bismo se dublje uveli u priču. Iza kulisa, glumica koja tumači omiljenu sultanovu ljubavnicu, ona je možda i bila, to je na nivou špekulacija, da je bila sa još jednim od glumaca u nekoj romansi.

