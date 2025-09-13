Slušaj vest

Holivud je često okrutan teren u kojem opstaju samo najizdržljiviji. Dok jedni uspeju da izgrade bajkovite karijere, mnogi drugi se slome pod teretom slave. Kori Hejm, jedna od najsjajnijih tinejdžerskih zvezda osamdesetih, doživeo je upravo tu mračnu stranu glamura. Slava mu je donela obožavanje, ali i traume koje su ga koštale života, samo tri meseca nakon što je napunio 38 godina.

Početak karijere: od stidljivog dečaka do filmskog talenta

Rođen 23. decembra 1971. u Torontu, Kori je u detinjstvu pokazivao više interesovanja za hokej nego za glumu. Međutim, njegova majka ga je upisala na časove glume kako bi pobedio stidljivost, i upravo je to otvorilo vrata njegove buduće karijere.

Prve korake napravio je kroz reklame i serije, a probojnu ulogu ostvario je 1984. u filmu Firstborn, gde je glumio uz Saru Džesiku Parker i Roberta Daunija Džuniora. Samo dve godine kasnije doživeo je veliku slavu filmom Lucas (1986), u kojem je briljirao kao nespretni, ali emotivni srednjoškolac.

Pogledajte u galeriji izbor iz njegovih uloga:

1/6 Vidi galeriju Kori Hejm bio je miljenik publike i idol tinejdžera 80-ih, ali su ga traume, zavisnost i pritisci Holivuda koštali života. Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia, kpa Publicity / United Archives / Profimedia, American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia

Uspon do zvezda i status idola tinejdžera

Najveći uspeh doneo mu je kultni horor The Lost Boys (1987), gde je tumačio lik Sama Emersona. Film ga je lansirao među najtraženije mlade glumce tog doba, a uspeh je potvrdio u ostvarenjima License to Drive i Dream a Little Dream. Bio je obožavan, smatran idilom tinejdžerske generacije i često je punio naslovnice časopisa.

Mračna strana slave: droga, traume i pad karijere

Iza blistave fasade skrivao se bolni teret. Već krajem osamdesetih Kori je počeo da eksperimentiše s narkoticima i lekovima na recept. Njegova zavisnost je tokom devedesetih eskalirala, dovodeći do problema sa zakonom, finansijskog kraha i ozbiljnog pada karijere.

Kori Hejm Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Posebno težak teret bile su traume iz detinjstva i seksualna zlostavljanja koja je, kako je sam govorio, doživeo na setovima. Njegov bliski prijatelj i kolega Kori Feldman više puta je izjavio da je jedan od napadača bio Čarli Šin, sa kojim su zajedno glumili u filmu Lucas. Tvrdnje je potvrdio i njihov kolega Džejmison Njulander, dok je Kori Haimova majka Džudi negirala optužbe. Bez obzira na to, jasno je da su ožiljci ostali duboko urezani u njegovu psihu.

Borba sa demonima i prerani kraj

Iako je više puta pokušavao rehabilitaciju, nije uspeo da pobegne od zavisnosti. U intervjuima je otvoreno govorio o pritiscima industrije, svojim nesigurnostima i ranjivostima, što ga je činilo bliskim publici, ali i još podložnijim unutrašnjim borbama. Nikada se nije oženio, a u kasnijim godinama živeo je povučeno, boreći se sa finansijskim i zdravstvenim problemima.

Kori Hejm je preminuo u 38. godini od predoziranja Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Kori Hejm preminuo je 10. marta 2010. u Burbanku. Iako su mnogi pomislili da je u pitanju predoziranje, obdukcija je pokazala da je uzrok smrti upala pluća. Njegova iznenadna smrt šokirala je obožavaoce širom sveta i ponovo otvorila pitanje kako Holivud postupa prema dečjim zvezdama.

Bonus video: Bane Vidaković o porocima