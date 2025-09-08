Slušaj vest

Na Deauville American Film Festivalu u Francuskoj, gde joj je uručena nagrada Icon Award za izuzetnu karijeru, slavna glumica Kim Novak iznenadila je publiku svojim izgledom – u 92. godini pokazala je vitku figuru i glatko lice zbog kojih je plijenila pažnju kao nekada na vrhuncu slave.

Mladalački izgled Kim Novak

Iako je odavno jasno da mladalački izgled lica duguje estetskim zahvatima, njena vitalnost je nešto što nikoga ne ostavlja ravnodušnim, baš kao ni vitka figura koja je došla do izražaja u spektakularnoj haljini.

Spektakularno izdanje na crvenom tepihu

Za svečanu priliku odabrala je elegantnu belu haljinu obogaćenu eteričnim, dugim rukavima povezanim sa strukom, ukrašenu zlatnim nitima i brojnim šljokicama.

Upotpunila je izdanjem sa sandalama na visoku štiklu, a kombinaciju je zaokružila jednostavnom frizurom – pušteni bob. Njeno pojavljivanje izazvalo je ovacije, a mnogi su komentarisali da i u poznim godinama odiše holivudskim glamurom.

Nagrade za životno delo

Kim Novak, koja se proslavila ulogom u Hičkokovom klasiku Vrtoglavica, poslednjih godina se retko pojavljuje u javnosti, ali svaki put izazove veliku pažnju.

Samo nekoliko dana ranije, na Venecijanskom filmskom festivalu, primila je Zlatnog lava za životno delo, a dve prestižne nagrade dolaze nakon premijere dokumentarca Kim Novak’s Vertigo, u kojem se osvrće na svoje teško detinjstvo i neverovatan put od siromaštva do zvezdane karijere.

