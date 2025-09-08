Slušaj vest

Ljubiša Samardžić bio je jedan od najpoznatijih srpskih glumaca, reditelja i producenata, koji je obeležio eru Jugoslovenskog filma. Preminuo je u Beogradu, 8. septembra 2017. godine, u 81. godini. Do poslednjeg daha uz glumca je bila njegova voljena supruga Mirjana sa kojom se voleo pola veka.

Mirjana i Ljubiša bili su u braku tačno 51 godinu, a voleli su se 53 godine. Ona je bila stub porodice svih tih godina i nakon brojnih uspona i padova ostala jaka. Do poslednjeg dana šetala je sa Ljubišom i brinula se o njemu na jedan poseban način.

„Kada brinete o nekom s ljubavlju, onda to nije nešto što bi se moglo opisati. Možete da mislite samo kako izgleda kada neko odlazi, a vi ne znate šta u tom trenutku da radite. I gledate kako odlazi neko koga volite 53 godine. Predosećala sam, to je izgledalo tako. Sin nam je umirao na sličan način. Ljubiša je bolovao dugo i smrt nije došla iznenada“, rekla je tada supruga pokojne legende.

Sudbonosni susret

Ljubavna priča Smokija Samardžića bila je filmska, a susret s Mirjanom sudbina iako je majka za sina već bila odredila devojku.

O tome je jednom za strane medije pričao Ljubiša:

„Kao što je ljubav presudna u životu junaka ‘Miris kiše na Balkanu`, tako je i za mene ljubav bila presudna u izboru životnog suputnika, iako je moja majka zagovarala drugu. Zavoleo sam prelepu, šarmantnu, pametnu i premladu Miru iz čestite građanske porodice. Vodio sam računa s kim počinjem zajednički život. Osećao sam da je ona žena mog života. I nisam se prevario.“

Bilo mu je važno što je Mira rasla u porodici koja poštuje dom, knjigu, muziku, pozorište, a onda otkrio kako je ona na njega delovala kao sedativ.

„Venčanjem je u moj razbarušeni život unela unutrašnji red i mir, neophodan za mirnu karijeru glumca. Divio sam se njenom odnosu prema deci, meni, prijateljima, smislu za lepotu, a posebno komunikaciji s ljudima. Bila je i ostala ponosna. Ćutala je i kada jesmo i kada nismo imali, znala je drugima da podari radost i pomoć, i sve je uvek činila srcem, iskrenošću. I sve ove vrline unela je i u naš zajednički posao.“

Ljubav iz mladosti

Upoznali su se kada je Mirjana bila jako mlada, a koliko su jedno drugo poznavali i voleli, možda najbolje pokazuje njihovo zajedničko, mladalačko prisećanje:

„Bila sam veoma mlada kada sam ga upoznala. U kasnijim godinama čovek mnogo teže ostvari neku vezu jer racio uvek nadvlada emocije. Tako da je naša ljubav rezultat moje mladosti i neiskustva. Bio je udaren! Skroz udaren“, a na to se nadovezao i on: „Nisam se opametio. I dan-danas sam udaren! Kad god kažem Miri o čemu sanjam i šta planiram, ona odgovara: Pa ti nisi normalan.“

Mirjana je to komentarisala na sledeći način. „Znate li zašto kažem da nije normalan? On mašta o stvarima koje su irealne. Želi da snimi jedno kapitalno filmsko delo, a to podrazumeva ogromnu materijalnu podlogu i natčovečanski napor. Ja, naravno, ne sumnjam u njegov kreativni rad, ali tačka o koju se spotičemo jeste taj prokleti novac, bez kojeg se ništa ne može“, rekla je ona svojevremeno, a kao i svaki sanjar Ljubiša je na to odgovorio: „Miki, meni snovi produžavaju život.“