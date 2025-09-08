Slušaj vest

Mali krug porodice, prijatelja i najbližih saradnika u ponedeljak je prisustvovao privatnoj sahrani Đorđa Armanija, legendarnog italijanskog modnog dizajnera koji je preminuo prošle nedelje u 91. godini života.

Tiha ceremonija u rodnom kraju

Sahrana je održana u crkvi San Martino u Rivalti, selu oko 100 kilometara jugoistočno od Milana, u blizini Pjaćence, grada u kojem je Armani rođen. U znak poštovanja, Armani butici širom Italije zatvorili su vrata tog popodneva.

Armani je sahranjen u gradu u kojem je rođen:

1/5 Vidi galeriju Sahrana Đorđo Armani Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Emanuele De Carli/IPA / Sipa Press / Profimedia, Emanuele de Carli / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Grad Milano, u kojem je Armani živeo i radio od kasnih četrdesetih godina, proglasio je dan žalosti za jednim od svojih najvoljenijih sinova, kao i njegova rodna Pjaćenca.

"Oprostićemo se od njega u krugu porodice, a zatim nastaviti dalje onako kako bi on sam želeo. Sve je spremno da ga se sećamo kroz njegovu modu“, izjavio je njegov životni partner Pantalеo Del'Orko za Corriere della Sera.

Armani nije imao dece, ali je tokom više od pet decenija karijere stvorio poslovno carstvo koje obuhvata sve – od visoke mode do uređenja enterijera. Njegovo ime postalo je sinonim za elegantnu jednostavnost, a nasleđe brenda sada ostaje u rukama poverenog kruga članova porodice i dugogodišnjih saradnika.

Do poslednjeg dana posvećen modi

Armani je sve do smrti radio na retrospektivnoj izložbi i modnoj reviji povodom 50 godina svog stvaralaštva, planiranoj za septembar tokom Nedelje mode u Milanu. Kompanija za sada nije objavila nikakve promene u vezi sa ovim događajem.

Počast „Kralju Đorđu“

Tokom vikenda hiljade ljudi došle su da odaju počast čoveku poznatom kao „Re Giorgio“ (Kralj Đorđe). Njegov drveni kovčeg, ukrašen belim ružama, bio je izložen u sedištu modne kuće u Milanu.

"Veoma sam tužna, jer je to bio čovek velikog stila, koji je ostavio neizbrisiv trag... Zaista smo izgubili jednog izuzetnog, zaista velikog umetnika,“ rekla je stanovnica Milana, Alesandra Torčio.

(Kurir.rs/Rojters)