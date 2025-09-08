Slušaj vest

Amber Rouz, bivša devojka nekolicine poznatih repera, uključujući i Kanjea Vesta danas je proznata po brojnim skandalima i kontroverzama. Malo ko zna da je u detinjstvu ibila prirodno lepa, nasmejana devojčica.

Popularna Instagram zvezda i starleta Amber Rouz godinama je bila u centru skandala. Njen zaštitni znak je obrijana glava, više puta je pozirala naga i pričala o svojoj striperskoj karijeri. Svojevremeno se prisetila svog prvog striptiz nastupa, kada je imala 15 godina.

"Bila sam dete. Mislim da sam u to doba još bila devica i znam da sam mislila: O, bože, ovo nije za mene"!

Ipak sedam godina se profesionalno bavila striptizom (od 18. do 25. godine), i kaže da joj je taj period ostao u lepom sećanju.

"To je bio najbolji period mog života. Tako sam se zabavljala. Stvarno jesam. Sve devojke su bile kul, momcima nije bilo dozvoljeno da te pipnu. Nikad me niko nije seksualno napastvovao ili nešto slično. Bila sam mlada, lepa, i na sceni. Nisam se stidela svog tela. A stekla sam i prijatelje za ceo život", govorila Amber.