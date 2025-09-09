Slušaj vest

Poznati glumac Majkl Džej Foks pojavio se na plavom tepihu US Opena i nakratko ustao iz kolica u kojima su ga dovezli kako bi pozirao fotografima, a čak je i odgovorio na nekoliko novinarskih pitanja.

Foks, koji već dugi niz godina boluje od Parkinsonove bolesti, vrlo se teško kreće i govori, ali njegov nesalomiv duh velika je inspiracija svima koji se bore s ovom ili nekom drugom teškom bolešću.

Glumac je za svoju tešku dijagnozu saznao još 1991. godine, nakon što je tokom snimanja filma "Doc Hollywood" primetio da mu se trza mali prst, ali na to se nije previše obazirao.

Međutim, kad su simptomi počeli da mu se pogoršavaju, posetio je lekara i saznao kako je od 30. godine oboleo od Parkinsonove bolesti – progresivnog neurodegenerativnog poremećaja koji nastaje zbog gubitka moždanih ćelija odgovornih za proizvodnju dopamina, što dovodi do motoričkih problema poput tremora, bradikinezije (usporenosti pokreta), rigiditeta (ukočenosti mišića) i nestabilnosti.

Foks je u maju 2000. osnovao fondaciju Michael J. Fox Foundation for Parkinson‘s Research kako bi pomogao u istraživanju ove opake bolesti i pomogao svima koji od nje boluju.

