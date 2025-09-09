Slušaj vest

Princ Hari doputovao je iz Kalifornije u Veliku Britaniju. Mnogi su se pitali da li će se tom prilikom sresti sa ocem, kraljem Čarlsom, ali kraljevski stručnjaci ističu da je takav susret malo verovatan.

U ponedeljak je vojvoda od Saseksa posetio kapelu Svetog Đorđa u Vindzoru, gde je položio venac cveća na grob svoje bake. Kraljica Elizabeta preminula je 8. septembra 2022. godine u zamku Balmoral u Škotskoj, u 96. godini života.

Princ Hari doputovao u London na 3 godišnjicu smrti kraljice Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Stručnjaci: Kraljevska porodica i dalje ne veruje Hariju i Megan

Kraljevski analitičar Ričard Ficvilijams rekao je za Fox News Digital da je Harijeva poseta bila očekivana, ali da rana iz prošlosti još nije zarasla.

„S obzirom na to da je došao u Britaniju upravo na godišnjicu kraljičine smrti, prirodno je da joj oda privatnu poštu. Ipak, ne može se zaboraviti da su on i Megan poslednju godinu njenog života učinili izuzetno teškom“, rekao je stručnjak.

Foto: Joe Meredith/JMP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hari je u Britaniju stigao u ponedeljak rano ujutru, bez supruge Megan Markl i njihove dece, princa Arčija i princeze Lilibet. Prema rečima Ficvilijamsa, ni princ Vilijam ni kralj Čarls neće se sastati sa Harijemtokom njegove četvorodnevne posete.

„Vilijam i Kejt danas su odali počast kraljici posetom Ženskom institutu. Izvesno je da Vilijam neće videti svog brata, a navodno već tri godine nisu razgovarali. Što se tiče kralja Čarlsa, iako se mnogo spekulisalo, teško je očekivati da će ga primiti, jer kraljevska porodica jednostavno ne veruje Saseksovima“, dodao je Ficvilijams.

Hari u Britaniji i zbog humanitarnog događaja

Kraljevska analitičarka Helena Čard podsetila je da Hari nije došao samo zbog godišnjice smrti, već i zbog dodele nagrada WellChild, humanitarnog događaja koji obeležava 20 godina postojanja.

Nagrade WellChild slave hrabrost teško obolele dece i ljudi koji brinu o njima, a princ Hari već godinama podržava ovu organizaciju.

Princ Hari doputovao u London na 3 godišnjicu smrti kraljice Foto: Tayfun Salci/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tokom razgovora sa mladim laureatima, Hari je čak u šali aludirao na svoj zategnut odnos sa bratom. Kada mu je 17-godišnji dobitnik nagrade Deklan Bitmid rekao da ima mlađeg brata, Hari ga je upitao: „Da li te izluđuje?“ Na odgovor da se dobro slažu, dodao je kroz osmeh: „Ako idete u istu školu, to ponekad može da zakomplikuje stvari.“

Odnos sa porodicom i dalje na ledu

Od kada su Hari i Megan 2020. godine odlučili da se povuku sa kraljevskih dužnosti i presele u Kaliforniju, odnosi u porodici su ozbiljno narušeni. Par je često javno iznosio kritike na račun palate i britanske štampe, što je dodatno pogoršalo situaciju. Posebno je odjeknula Harijeva autobiografija „Rezerva“ (Spare), objavljena 2023. godine, u kojoj je otkrio niz neprijatnih detalja o kraljevskoj porodici i svom rivalstvu sa bratom.

Memoari princa Harija Foto: EPA Andy Rain

Hari je u maju 2024. izjavio za BBC da želi pomirenje, ali da kralj nije želeo da razgovara sa njim. „Želeo bih pomirenje sa porodicom. Nema smisla da se više svađamo. Ne znam koliko će još moj otac poživeti“, rekao je tada vojvoda od Saseksa.

Kralj Čarls trenutno boravi u zamku Balmoral u Škotskoj, gde je kraljica Elizabeta preminula. On i Hari poslednji put su se sreli u februaru 2024. godine, nekoliko dana nakon što je objavljeno da je monarh oboleo od raka.

