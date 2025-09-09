Kraljica Elizabeta molila lekare da je održe u životu: Krila bolest od svih, niko u palati nije znao da je umrla
Prema pisanju Dejli Mejla, kraljica Elizabeta II je, nakon što joj je dijagnostikovan rak, molila svoje lekare da joj pomognu da doživi 2022. godinu i obeleži Platinasti jubilej – 70 godina na britanskom prestolu.
Monarh je, navodno, u leto 2021. saznala da boluje od multiplog mijeloma, vrste kancera koštane srži. Vest je stigla samo nekoliko nedelja nakon smrti njenog supruga, princa Filipa, vojvode od Edinburga, koji je preminuo u 99. godini života.
Kraljica se odrekla omiljenih pića i mesecima primala transfuzije
Uprkos bolesti i velikoj životnoj tuzi, Elizabeta II je bila odlučna da dočeka svoj jubilej. Prema navodima izvora, mesecima je primala transfuzije krvi i strogo slušala savete lekara. Čak je ostavila po strani svoja omiljena pića – džin tonik, džin sa Dubonnetom i martini – i umesto njih pila sok od jabuke, dok je nedeljom sebi dozvoljavala čašu soka od paradajza kao mali luksuz.
Nakon veličanstvenih proslava jubileja, među kojima su bili i prelet akrobatskog tima Red Arrows, svečana misa zahvalnica i gala koncert ispred Bakingemske palate, kraljica je odbila dalji medicinski tretman. Samo nekoliko meseci kasnije, u septembru 2022. godine, preminula je u 96. godini u svom omiljenom domu – zamku Balmoral u Škotskoj.
Paul Barel: „Njena poslednja želja bila je da vidi jubilej“
Nekadašnji kraljevski batler i blizak prijatelj kraljice, Pol Barel, otkrio je da je Elizabeta II do poslednjeg trenutka bila svesna svoje bolesti, ali je sve držala u tajnosti.
„Kraljica je bila veoma lošeg zdravlja u poslednjim danima i uglavnom prikovana za krevet. Odbila je dalje lečenje. Nije prošlo dugo od smrti princa Filipa kada joj je saopštena dijagnoza – u leto 2021. godine. To ju je strašno pogodilo, jer su njih dvoje imali pravu ljubavnu priču, koju sam mogao da vidim svakog dana“, rekao je Barel.
Prema njegovim rečima, kada su joj lekari rekli da možda neće dočekati Božić 2021. godine, kraljica je uz osmeh odgovorila:
„To je šteta, jer sledeće godine je moj Platinasti jubilej i baš bih volela da ga vidim. Možete li me održati u životu za to?“
Barel dodaje da su upravo zahvaljujući njenoj upornosti i medicinskim tretmanima lekari uspeli da joj produže život i omoguće da proslavi istorijski trenutak svoje vladavine.
Pogledajte u galeriji footgrafije sa sahrane kraljice Elizabete II:
Tajna smrti u Balmoralu
Kada je Elizabeta II preminula u Balmoralu, većina osoblja nije bila svesna da se tog dana dogodilo nešto toliko značajno. Radnici na imanju nastavili su svoje poslove kao i obično, nesvesni da se Velika Britanija upravo oprostila od najdugovečnijeg monarha u svojoj istoriji.
Bonus video: Princ Filip i princeza Danica o kraljici Elizabeti