Slušaj vest

Džesika Alba (44) i njen novi partner, 12 godina mlađi glumac Deni Ramirez, proveli su vikend u Njujorku, gde su zajedno pratili finale muškog US Opena. Par, o čijoj se vezi šuška od jula, javno je razmenjivao nežnosti dok su s tribina gledali pobedu Karlosa Alkaraza.

Fotografi su zabeležili kako su se držali za ruke tokom napetog meča u nedelju, u kom je Karlos Alkaraz savladao Janika Sinera. Glumac, poznat po ulozi u filmu "Captain America: Brave New World", u jednom trenutku je zagrlio nasmejanu Albu dok su sedeli na svojim mestima.

Džesika Alba i Deni Ramirez na finalu US Opena Foto: zz/XNY / StarMax / Profimedia

Nova romansa nakon razvoda

Izvor blizak paru prvi je put za People potvrdio njihovu vezu u julu, otprilike pet meseci nakon što je Alba podnela zahtev za razvod od supruga Keša Vorena, s kojim ima troje dece. Glumica je kao datum razdvajanja navela 27. decembar 2024. godine. Voren je takođe nedavno potvrdio svoju novu vezu s 21 godinu mlađom manekenkom Hanom San Doer.

Romansa Albe i Ramireza započela je kada su viđeni kako se ukrcavaju na let iz Kankuna za Los Anđeles. Svoju vezu su i javno potvrdili kada su 25. jula snimljeni kako se ljube u Los Anđelesu. "Pokušavala je to da drži u tajnosti, ali nakon što su fotografisani kako se vraćaju iz Kankuna, više ne oseća potrebu da kriju to", rekao je izvor.

Džesika Alba i Deni Ramirez razmenjivali nežnosti na finalu US Opena Foto: zz/XNY / StarMax / Profimedia

"Uživa u vezi s njim. Generalno je prilično beskompromisna u vezi sa svojim životom i želi da uživa što je više moguće." Izvor je dodao kako Alba "voli svoju nezavisnost i novi život". "Sjajno je biti u njenoj blizini. Vrlo je srećna, puna energije i svetlosti. Ovo je sjajna godina za nju lično", zaključio je.

Poslovni i privatni angažmani

Osim muškog finala, Alba je u subotu, 6. septembra, pratila i finale ženskog singla između Arine Sabalenke i Amande Anisimove. Na Instagramu je objavila fotografiju sa svojim ocem Markom, napisavši kako je odlazak na meč s njim bio "najbolja rana proslava rođendana" za njega.

Foto: Printscreen Instagram

Oboje su i poslovno vrlo aktivni. Ramirez se nedavno pojavio u Marvelovom filmu "Captain America", a gledali smo ga i u drugoj sezoni serije "The Last of Us". Očekuje se da će ponoviti svoju ulogu u filmu "Avengers: Doomsday", koji u bioskope stiže krajem 2026. godine. Alba se, s druge strane, poslednji put pojavila u filmu "Trigger Warning" iz 2024, a sledeći projekat joj je film "Maserati: The Brothers".

Video: Džesika Alba sprema doručak