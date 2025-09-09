Slušaj vest

Američku glumačku zvezdu Anđelinu Džoli preplavile su emocije dok je na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu govorila o svojoj majci, Maršelin Bretran, koja je preminula od raka jajnika i dojke.

Tokom razgovora o filmu "Couture", muškarac iz publike podelio je svoj gubitak prijatelja koji se borio s rakom i upitao glumačku ekipu koju poruku imaju za sve koji tuguju.

"Jako mi je žao zbog tvog gubitka. Sećam se da mi je majka, koja je imala rak, jednom rekla na večeri, kada su je ljudi pitali kako se oseća: ‘Svi me samo pitaju o raku‘", prisetila se Džoli, dirnuta i u suzama.

Glumica je zatim savetovala kako pristupiti osobama koje prolaze kroz teške zdravstvene izazove.

"Ako poznajete nekoga ko prolazi kroz nešto ovako teško, pitajte ga i o svemu ostalom u njegovom životu," rekla je Džoli.

Podsetimo, Maršelin Bertrand dijagnostikovan je rak jajnika 1999. godine, a kasnije joj je otkriven rak dojke. Preminula je 2007. u 56. godini. Anđelina Džoli se 2011. podvrgla dvostrukoj mastektomiji jer je imala visok rizik od raka dojke.

