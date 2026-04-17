Slušaj vest

Savana Mares-Sedilo, glumica i manekenka koja trenutno živi i radi u Los Anđelesu, u Kaliforniji probudila se jednog jutra sa čudnim osećajem u jeziku, misleći da je u pitanju samo prolazna neprijatnost. Međutim, nekoliko sati kasnije, pola njenog lica jednostavno je prestalo da funkcioniše, ostavljajući je u šoku i panici.

Devojka je najpre osetila trnjenje jezika, potom peckanje u očima a počelo je i lice da joj treperi. Nekoliko dana kasnije, izgubila je osećaj u jednom delu lica. Kako je i sama rekla, ono što je počelo kao tiha nelagodnost ubrzo se pretvorilo u borbu sa nepoznatim stanjem koje joj je njen promenilo pogled na život.

"Tog jutra sam se probudila i pomislila, da se osećam čudno, posebno oko predela očiju i usana", priseća se ona.

Audicija koju je snimala tog dana, bila je posebno fizički zahtevna, uključivala je trčanje i druge akcione zadatke, i ona je, pored nelagodnosti, to sve ipak izdržala. Međutim, kada se audiciju završila, pola lica je prestalo da joj funkcioniše. A kada je pokušala da se nasmeje, mogla je to da uradi samo sa jednom stranom lica, druga se nije pomerala.

Veruje se da ima Belovu paralizu

Ubrzo se snimila svojoj majci, pitajući je da li je nešto opasno. Majka ju je tada upozorila da to može biti znak moždanog udara, koji se javlja u njihovoj porodici. Tada je odmah pozvala lekara i sama se odvezla u hitnu pomoć dok joj je oko sve više oticalo.

Bojeći se da zapravo doživljava moždani udar, odmah su je primili i isključili mogućnost da se radi moždanom udaru. Otkrili su da ima dvostruku infekciju uha i verovali su da ima Belovu paralizu- paraliza za koju se veruje da je izazvana stresom.

Ovo stanje izaziva iznenadnu slabost ili paralizu mišića sa jedne strane lica i, u većini slučajeva, je privremeno, prema Mayo klinici. Iako se može dijagnostikovati nakon fizičkog pregleda, ne postoje testovi koji to mogu potvrditi. Tačan uzrok nije poznat, ali se veruje da je povezan sa upalom lica, potencijalno zbog virusnih infekcija.

Stres može biti okidač

Ne znajući mnogo o ovom stanju, Savana se brinula da li će njeno lice biti trajno promenjeno. Međutim, lekar ju je uverio da je imala sreće što je stanje otkriveno rano, ali oporavak može potrajati mesecima. Smatrali su da stres može biti okidač jer može oslabiti imuni sistem i povećati upalu.

Sa pauzom u glumačkoj i manekenskoj karijeri tokom oporavka, Savana je želela da pronađe nešto čime će ispuniti dane, dok istovremeno dokumentuje promene na svom licu. Odlučila je da se obrati TikToku, gde je otkrila da postoji snažna zajednica koja može ponuditi podršku.

"Uvek postoji neko ko prolazi kroz isto"

"Posle prvih nekoliko videa gde sam pričala o svom iskustvu, počela sam da shvatam koliko ljudi zapravo ima ovaj problem. Nisam znala da je toliko velik broj onih koji su se suočili sa tim", rekla je.

Njena najveća pouka iz zajednice je da "bez obzira koliko vam se situacija činila specifična, uvek postoji neko ko prolazi kroz isto."

"Postoji zajednica za vas. Čak i u ovim teškim trenucima, možete nastaviti da gurate i nadate se da će nešto pozitivno proizaći iz toga. Pronađite male stvari koje vam pomažu da prebrodite teške trenutke, i to će mnogo pomoći vašem mentalnom zdravlju," zaključila je Mares-Sedilo.

(Kurir.rs/Blic)

