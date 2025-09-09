Slušaj vest

Prijatelji Britni Spirs izrazili su veliku zabrinutost za pop zvezdu jer trenutno boravi u, kako navode, "neurednoj vili" u Tauzand Ouksu u Kaliforniji, prekrivenoj psećim izmetom.

"Trenutno prolazi kroz epizodu, a mi ćemo pratiti kako se nosi s tim, onako kako je to činila godinama", rekao je izvor blizak pevačici za Daily Mail. Dodao je kako su joj najbliži ovo videli više puta i iako je situacija nadzirana, ne planiraju nikakvu intervenciju.

Jedan član porodice Britni Spirs takođe je izrazio zabrinutost za 43-godišnju dobitnicu Gremija. "Nije dobro, njeni prijatelji i rodbina se boje za njenu budućnost. Kuća joj je u haosu, ne čisti za psima, nema nikoga ko bi održavao red svaki dan, i jednostavno ne funkcioniše kao odrasla osoba."

Situacija je dodatno zabrinula fanove nakon što je Spirs prošlog meseca objavila čudan video u kom pleše po svojoj neurednoj vili, a u pozadini se vidi pseći izmet. U klipovima je pevala hitove pevačice Rijane, plesala je i govorila britanskim naglaskom dok je nosila topić, kratke pantalone i crne čizme do kolena.

"Zabavljam se s rasvetom i čistim kuću kao da sutra ne postoji", napisala je Spirs uz jedan od postova. Iako je onemogućila komentare, fanovi su na društvenim mrežama izrazili zabrinutost za njeno zdravlje i bezbednost kućnih ljubimaca.

Britni Spirs pozira naga uz emotivnu ispovest o životu posle starateljstva Foto: printscreen/instagram/britneyspears

Podsetimo, Spirs je u novembru 2021. godine slavno prekinula 13-godišnje pravno starateljstvo, a od tada redovno objavljuje na društvenim mrežama, uključujući svoje potpuno gole fotografije i videe plesa s oštrim noževima.

