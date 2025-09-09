"Kako je moguće da ovaj čovek ima 53 godine?" Svetski zavodnik iznenadio blistavim izdanjem, ljudi u neverici
Legenda latino muzike Riki Martin ukrao je šou na crvenom tepihu dodele MTV video muzičkih nagrada 2025, održanih u UBS areni u nedelju, 7. septembra. Sa 53 godine, pevač izgleda kao da je vreme stalo za njega.
Nepogrešiv stil i mladalački izgled
Martin je izabrao svilenkastu, svetloplavu košulju, delimično otkopčanu, koja je otkrivala njegov izvajani torzo prekriven tetovažama. Kombinaciju je upotpunio jednostavnim, ali efektnim ogrlicama, dok je moderna kratka frizura „sire i biber“ sa bradom dodatno naglasila njegov šarm.
Fanovi su odmah reagovali na društvenim mrežama, ističući da Riki izgleda mlado kao i u danima svog vrhunca.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao:
„Skoro 60 godina, a i dalje najzgodniji latino muškarac u industriji zabave“, napisao je jedan obožavalac.
„Riki Martin izgleda kao da je upravo izašao sa okupljanja dečačkog benda iz 90-ih sa tom otkopčanom košuljom i ogrlicama!“, dodao je drugi.
„Kako je moguće da ima 53 godine?“, upitao je treći.
Posebno priznanje – nagrada Latinska ikona
Ova godina je Martinu donela posebno priznanje – on je prvi dobitnik nagrade Latinska ikona, što još jednom potvrđuje njegov ogroman doprinos latino muzici i svetskoj sceni.
Pored toga, pevač je oduševio publiku svojim nastupom, izvodeći svoje najveće hitove koji su obeležili čitave generacije.
Veče velikih muzičkih imena
Na sceni su mu se pridružili i drugi muzički velikani – Lejdi Gaga, Sabrina Karpenter, Maraja Keri i Džej Balvin.
Maraja Keri je ponela kući prestižnu nagradu Video Vangard, dok je Basta Rajms postao prvi dobitnik nagrade Rok d Bels Vizionar. Svoje uzbuđenje je podelio na Instagramu pre ceremonije:
„Nikada neću stati! Još jedan blagosloven dan, još jedan trenutak magije, još jedan mali deo istorije – i još cveća koje ću danas dobiti!“
Bonus video: Saša Kovačević pokazao trbušnjake