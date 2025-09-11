Slušaj vest

Džastin Biber nastavlja da deli slike sa svojim jednogodišnjim sinom, Džekom Bluzom!

Pevač (31) je u ponedeljak, 8. septembra podelio nekoliko fotografija na Instagramu na kojima se on i njegov sin zajedno voze u kajaku po vodi. Obojica su okrenuti leđima kameri, gledajući ka vodi.

Džastin je nosio crvenu kapu, odgovarajuću crvenu duksericu i trenerku.

Pevač i njegova supruga Hejli Biber povremeno dele fotografije svog sina, ali retko pokazuju njegovo lice. Na Džastinovoj fotografiji, Džek sedi ocu u krilu, okrenut ka vodi.

Pevač je uz fotografije Džeka kako uživa u danu na vodi podelio i nekoliko selfija, na kojima nosi istu crvenu kapu. Selfi je propratio emotikonom u obliku trešnje.

Prvi rođendan

Nedelju dana ranije, Džastin i Hejli (28) su proslavili prvi rođendan svog sina Džeka. Hejli je u četvrtak, 28. avgusta, na svom Instagram nalogu podelila niz fotografija sa Džekove rođendanske žurke.

Među objavama bila je i fotografija nje i prijateljice Kendal Dženerkako se opuštaju pored bazena, kao i slike iz foto-kabine sa Hejli i mališanom.

Na tim slikama, Hejli se smeši dok drži sina naslonjenog na rame. Na vrhu svake slike iz foto-kabine ispisana je tema zabave: „Kamp Džek“.

„Vođa kampa“, napisala je u opisu fotografija.

Čestitka

Ponosna mama je takođe čestitala rođendan svom „prelepom dečaku“ objavom na Instagramu.

Na prvoj fotografiji, Hejli se vidi kako podiže sina uz širok osmeh na licu. Na drugoj slici drži svog dvanaestomesečnog sina čvrsto uz grudi i ljubi ga u čelo.

„1 godina tebe, moj prelepi dečače. Srećan 1. rođendan, Džek Bluz, ti si oličenje radosti,“ napisala je u opisu objave.

Dirljivi trenuci

Džastin je u ponedeljak, 18. avgusta takođe podelio dirljive trenutke sa Džekom.

Džek na slikama sedi naslonjen na veliki jastuk, dok mu noge vise preko očevih ramena. Zaštitnički nastrojeni otac drži ruke iza sebe, osiguravajući sina, dok zadnjim delom glave naslanja glavu na Džekov stomak.

Džek na drugoj slici sedi na očevim ramenima, dok su mu noge na Džastinovim grudima, a na drugoj se vidi kako Džastin zatvara oči dok, čini se, podiže sinove ruke.

Hejli i Džastin dobili su sina u avgustu 2024. godine, tri meseca nakon što su obnovili svoje bračne zavete na Havajima. Prvi put su se venčali u septembru 2018. godine, podseća People.

(Kurir.rs/Najžena)

