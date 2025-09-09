Slušaj vest

Pevačica Arijana Grande izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama zbog svog ponašanja na dodeli MTV Video Music Awards. Kamere su zabeležile trenutak kada su Stiven Tajler, Džoi Peri i Yungblud nastupom odali počast preminulom Oziju Ozbornu. Zajedno su izveli kompilaciju njegovih najvećih hitova, što je oduševilo druge zvezde koje su sve slušale iz publike.

I dok su svi "poludeli" na njihov nastup, brojni su kritikovali "performativnu" reakciju Arijane Grande. Pevačicu su kamere uhvatile širom otvorenih očiju i usta kako diže ruke u vazduh. Njena reakcija je postala viralna na društvenim mrežama, a brojni su komentarisali kako je to uradila samo zbog kamera.

"Previše glumi", "Što je s reakcijom?", "Ovo izgleda nekako usiljeno", pisali su neki.

Počast Oziju započela je porukom njegovog sina Džeka i njegove ostale dece.

"Znam da bi ga neverovatno obradovalo da vidi ove sjajne muzičare kako nastavljaju njegovo nasleđe i pomažu u inspiraciji buduće generacije rokera", poručio je Džek.

Ozi Ozborn Foto: Steve C. Mitchell/EPA

Potom je Yungblud, čije je pravo ime Dominik Harison, izveo pesmu "Crazy Train" uz gitaristu Nunua Betenkorta i Adama Vejkmena, klavijaturistu benda Black Sabbath, čiji je Ozi bio član. Izveli su i pesmu "Changes", a onda su im se na sceni pridružili Stiven i Džo, te su svi zajedno izveli pesmu "Mama, I‘m Coming Home".

Iako su je kritikovali zbog ponašanja, dodela je bila vrlo uspešna za Arijanu, koja je osvojila glavnu nagradu za video godine, te za najbolju pop pesmu.

Arijana Grande je izdominirala na dodeli MTV VMA nagrada Foto: Manny Carabel / Getty images / Profimedia

Veliki uspeh na ovogodišnjoj dodeli doživela je i Lejdi Gaga, koja je pobedila u kategorijama izvođačice godine i najbolje saradnje za pesmu "Die With A Smile", koju je snimila s Brunom Marsom. Najboljim albumom proglašen je "Short N Sweet" Sabrine Karpenter, a pesmom godine proglašena je pesma Rouz i Bruna Marsa "Apt". Maraja Keri je dobila najveću nagradu večeri - Video Vanguard Award.